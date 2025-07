Suspeito embriagado é preso em flagrante pela PM após esfaquear homem em bar

Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante, na noite desta sexta-feira (4.7), por policiais militares do 12º Batalhão, sob suspeita de tentativa de homicídio, em um bar no município de Sorriso (a 396 quilômetros de Cuiabá). A vítima, de 28 anos, foi surpreendida pelo indivíduo que chegou embriagado no estabelecimento e sofreu um corte na mão.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais militares realizavam patrulhamento tático pela Avenida São Jorge, quando foram acionados sobre uma briga no bar, que resultou em uma tentativa de homicídio. O suspeito chegou armado com uma faca, fazendo diversas ameaças contra os clientes do local.

Assim que as equipes chegaram, a vítima se apresentou com um corte na mão esquerda, alegando ter se defendido do ataque sem motivo aparente e informando que procuraria atendimento médico na Unidade de Pronto-Atendimento do município.

Testemunhas relataram que o homem chegou ao bar em visível estado de embriaguez, proferiu ameaças e esfaqueou a vítima. Os policiais militares identificaram e abordaram o suspeito ainda no local. O indivíduo foi levado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

