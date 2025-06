Suspeito por vender drogas por delivery é preso pela Polícia Militar em Cuiabá

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam em flagrante um homem, de 19 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quarta-feira (04.6), em Cuiabá. Com o suspeito, a PM apreendeu porções de substâncias análogas a maconha e cocaína e frascos contendo entorpecente conhecido como “loló”.

Durante patrulhamento pelo bairro Alvorada, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 10º BPM recebeu denúncias sobre um suspeito que estava comercializando drogas em uma quitinete da região. Ainda de acordo com as informações recebidas, o homem também seria responsável por fazer a entrega de entorpecentes de modo delivery.

Os policiais se deslocaram ao endereço informado e flagraram o suspeito deixando o imóvel. O homem tentou fugir ao ver as viaturas militares e foi detido rapidamente dentro da casa. No interior da residência, a PM localizou todos os entorpecentes na mesa da cozinha e também escondidos nos armários da casa, além de materiais para embalar as drogas.

Para os policiais, o suspeito confirmou que fazia as vendas das drogas na região e que também realizava o tráfico dentro de festas e eventos.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT