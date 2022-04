Suspeitos de roubos em Cuiabá e Campo Verde são presos em flagrante na MT-251

Três suspeitos de cometer um roubo em Campo Verde foram presos em flagrante pela Polícia Civil na rodovia MT-251, em Chapada dos Guimarães.

Na tarde de quinta-feira (31.03), a equipe de investigação da Delegacia de Chapada dos Guimarães seguia para uma diligência em Nova Brasilândia, quando recebeu a informação de que suspeitos em um veículo Chevrolet Ônix branco tinham acabado de praticar um roubo em Campo Verde e que fugiram em direção à região.

No km 70 da MT-251, os investigadores Jacir Rodrigues e José Siplaki Neto conseguiram interceptar o veículo. Abordados, os três suspeitos, de 21, 24 e 28 anos, admitiram o roubo em Campo Verde. Antes de sair do veículo, os três quebraram os respectivos aparelhos celulares.

Na Delegacia de Chapada dos Guimarães, os policiais consultaram a placa do veículo e constararam que era falsa. Dentro do carro, foram encontrados os produtos do roubo em Campo Verde.

Outros roubos

Em consultas às Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá e à Derfva, a equipe de investigação foi informada que os três são envolvidos em diversos crimes de furtos e roubos, tanto em Cuiabá, quanto no interior do Estado. Inclusive o veículo Ônix foi roubado em Cuiabá, no bairro Jardim Europa, na noite do dia 16 de março deste ano.

Outro crime praticado pelo trio na Capital ocorreu na última quarta-feira (30.03), quando, utilizando o Ônix, eles furtaram de uma residência uma televisão, notebook, micro-ondas, dentre outros bens móveis, além de um animal de estimação das vítimas.

Já em Campo Verde, o roubo foi cometido contra uma idosa de 74 anos e sua cuidadora. Na tarde de quinta-feira, os três suspeitos arrombaram o portão da casa e invadiram o local. O trio criminoso submeteu a idosa à tortura psicológica ao anunciar o roubo e depois rendeu também, cuidadora-a trancada em um quarto. Os suspeitos roubaram uma TV, joias, celular e dinheiro.

Localização do animal de estimação

Em diligências na casa de um dos suspeitos, a equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos localizou a cadela Carlota, da raça lhasa apso, no quintal do imóvel. O proprietário do imóvel, que aluga a residência para o suspeito e sua esposa, autorizou a entrada no local e, além do animal, foram recuperados alguns bens levados da vítima do furto acontecido em Cuiabá. Na casa foram apreendidas cinco televisores, 02 micro-ondas e diversas carteiras de habilitações e certificados de registro e licenciamento veicular (CRLV).

Em Chapada dos Guimarães, os três foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo circunstanciado, receptação, adulteração de sinal identificador veículo automotor e associação criminosa, pelo delegado Guilherme Pompeo. Ele representou pela prisão preventivas dos suspeitos, que foram enviados à unidade prisional do município.