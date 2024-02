A Gerência da Escola Estadual de Socioeducação (GESS), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), promove neste mês um projeto voltado para a melhoria na qualidade de vida e eficiência no trabalho dos agentes do Sistema Socioeducativo. As atividades serão ofertadas a todos os 556 servidores de Mato Grosso, com início no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Rondonópolis (218 km de Cuiabá).

A ação “Valorização do Bem-Estar e Qualidade de Vida do Servidor do Sistema Socioeducativo”, em Rondonópolis, será entre segunda-feira e quarta-feira (05 e 07.02). Na sequência, o projeto segue para os polos localizados nas cidades de Barra do Garças, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Sinop e Cuiabá.

Em todos os polos, serão realizadas rodas de conversa sobre bem-estar e equilíbrio financeiro, atendimentos individuais de bioimpedância – método utilizado para analisar a composição corporal, e consultorias esportiva e nutricional.

O programa também busca promover um ambiente de trabalho organizado e profissional com colaboração e respeito entre os servidores, melhorando assim o desempenho profissional e a prestação de serviço no Sistema Socioeducativo.

O gerente estadual da GESS, Jean Monteiro, ressaltou a importância da ação integrada para o ambiente de trabalho.

“Os servidores aprenderão a lidar com o estresse. Também poderão aprimorar suas habilidades de comunicação e fortalecer relações colaborativas. Isso não apenas impacta positivamente o bem-estar individual, mas também contribui para um clima organizacional positivo, aumentando a eficiência e a satisfação no trabalho”, destacou.

A atuação será realizada de acordo com a Lei nº 9.688/20211 da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, que prevê o aperfeiçoamento profissional e ocupacional dos servidores por meio de educação, formação, treinamento e capacitação continuada.

As atividades também têm a colaboração do Gabinete da Adjunta de Justiça (GABSAJU), da Superintendência do Sistema Socioeducativo (SUASE), e da Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGP).

