Sustentabilidade e mudanças climáticas pautam abertura de encontro no TJMT
Corregedor trata com governador sobre regularização de imóveis às margens de rios federais
O corregedor-geral da Justiça de Mato Grosso e presidente da Comissão de Assuntos Fundiários do Tribunal de Justiça, desembargador José Luiz Leite Lindote, se reuniu com o governador do Estado, Mauro Mendes, na tarde de terça-feira (16 de setembro), para debater soluções voltadas à regularização de imóveis localizados em margens de rios federais que cortam o estado.
Durante o encontro, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) reconheceu a existência de um estoque de cerca de 400 processos que ainda não foram encaminhados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT).
São processos relacionados à regularização de imóveis situados em margens de rios federais, cuja tramitação depende da comprovação de regularidade ambiental feita pela Sema para liberação de documentos junto à SPU. Para dar andamento a esses casos, o governador solicitou durante o encontro que a SPU se comprometa a enviar os processos pendentes de análise à Sema.
“Nosso objetivo é buscar soluções conjuntas para que esses processos tenham andamento, garantindo a atuação coordenada dos órgãos envolvidos e a segurança jurídica necessária aos atos de regularização”, afirmou o corregedor José Luiz Leite Lindote.
Na ocasião, o vice-presidente da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso (Anoreg-MT), Julian Barros da Silva, observou que o volume de casos pode ser maior do que o identificado oficialmente, considerando processos extintos sem análise e demandas judiciais em andamento. Ele defendeu alternativas para superar o impasse de competências entre a Sema e a SPU, como a possibilidade de emissão de certidões provisórias pelo órgão ambiental estadual. “Essa medida permitiria que a SPU desse prosseguimento às transferências de imóveis, já que a secretaria estadual possui cadastros com análises preliminares sobre eventuais danos ambientais”, explicou.
Também participaram da reunião a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, a diretora do Departamento do Foro Extrajudicial do TJMT, Nilcemeire Vilela, além de representantes da SPU.
Com informações da Anoreg-MT
Consulta processual no PJe garante transparência e agilidade no Judiciário de Mato Grosso
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) reforça seu compromisso com a transparência e a prestação de serviços ao disponibilizar, em seu portal, ferramentas de consulta processual online por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJe).
A plataforma, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os tribunais brasileiros, permite que cidadãos, advogados e demais interessados acompanhem o andamento de processos em tempo real, democratizando o acesso à informação e tornando a Justiça mais próxima da sociedade.
Segundo a Coordenadoria Judiciária, os portais de consulta processual são instrumentos fundamentais para uma Justiça moderna e eficiente. A coordenadora Rosemeire Pincerato destaca que a plataforma consolida o direito à informação.
“O Processo Judicial Eletrônico representa um marco na aproximação do Judiciário com o cidadão. Ao garantir acessibilidade, o PJe permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar, acompanhe seu processo de forma simples e transparente, sem barreiras físicas ou de horário. Esse avanço democratiza o acesso à Justiça e coloca o cidadão no centro da prestação jurisdicional”, pontuou a coordenadora.
Pincerato lembra ainda que “o sistema reforça nosso compromisso com a sustentabilidade, eliminando o uso excessivo de papel e reduzindo custos, o que não apenas moderniza a gestão judiciária, mas também preserva recursos para as futuras gerações”. Para ela, “o PJe é, portanto, mais do que uma ferramenta tecnológica: é um instrumento de cidadania, inclusão e responsabilidade social”.
Além de oferecer acesso a documentos e decisões, a ferramenta ajuda a reduzir custos, otimiza o trabalho dos servidores e promove maior uniformidade no tratamento das demandas, alinhando-se às diretrizes do programa Justiça 4.0, do CNJ, voltado para a transformação digital do Judiciário.
Como realizar a busca processual no TJMT
O PJe permite pesquisas refinadas sobre temas jurídicos ou processos específicos. O usuário pode aplicar filtros como Número do Processo, Número ou Ano Protocolo, Partes, Advogados ou Comarcas. Essa funcionalidade assegura maior precisão e rapidez na localização das informações.
O sistema também possibilita acompanhar a movimentação processual a qualquer hora e de qualquer lugar, favorecendo advogados, partes e o público em geral. Para acessar, basta entrar no site do TJMT e escolher o ambiente do PJe correspondente (1º ou 2º Grau).
A importância do processo eletrônico
Lançado nacionalmente em 2011, o PJe revolucionou a tramitação de processos no Brasil. Ao substituir o papel, o sistema reduziu etapas burocráticas, eliminou atividades manuais, otimizou prazos e ampliou a segurança na guarda dos dados judiciais. No TJMT, o PJe começou a ser implantado em 2011, inicialmente no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, e, em 2013, passou a abranger também processos de 2ª instância.
Hoje, toda a tramitação, desde o protocolo de petições até o julgamento,– pode ser feita eletronicamente, garantindo maior eficiência e transparência na prestação jurisdicional.
PJe como base para políticas públicas
Outro benefício da digitalização é a geração de dados confiáveis, que auxiliam na formulação de políticas públicas para melhorar a gestão do Judiciário. A integração com outros sistemas nacionais também permite o compartilhamento de soluções tecnológicas, ampliando o alcance e a eficiência das ações.
Ao possibilitar o peticionamento e a consulta de processos 24 horas por dia, sete dias por semana, o PJe coloca o Judiciário mais próximo dos cidadãos e reafirma o compromisso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso com uma prestação jurisdicional célere, acessível e transparente.
Segurança
Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio em Nova Olímpia
A Polícia Militar prendeu um homem, de 30 anos, por tentativa de feminicídio, na noite desta terça-feira (16.9), em Nova...
Faccionados são presos em flagrante pela Polícia Militar com 30 porções de drogas e munições
Policiais militares da 5ª Companhia Independente prenderam na noite desta terça-feira (16.9), dois homens e uma mulher suspeitos por tráfico...
Polícia Civil e Bem Estar Animal resgatam cães e roedores e interditam canil clandestino em Cuiabá
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), e a Secretaria de Bem Estar Animal, da...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
