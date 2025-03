25/03/2025

T. Coronel Dias apresenta Projeto de Lei que incentiva o esporte comunitário nas escolas fora do período letivo

Ana Cláudia Guimarães – assessoria Vereador T. Coronel Dias

O vereador T. Coronel Dias (Cidadania) apresentou, na Sessão Ordinária desta terça-feira (25), um Projeto de Lei que visa instituir o sistema de esporte comunitário nas escolas de Cuiabá, permitindo assim o uso gratuito dos espaços esportivos das instituições públicas aos finais de semana e feriados.

Dias, que já possui experiência lidando com crianças no âmbito social, idealizou o projeto com o intuito de estimular a prática esportiva gratuita nas comunidades como atividade essencial à saúde.

“Além do incentivo ao esporte, a ideia também é possibilitar que projetos sociais utilizem espaços públicos disponíveis do poder público municipal, integrar crianças, jovens, adultos e idosos na prática esportiva, buscando a participação de todos e proporcionar o uso dos ginásios, quadras, espaços esportivos e piscinas das escolas nos feriados e finais de semana, desenvolvendo assim atividades esportivas nas comunidades em local adequado e seguro”, explicou o parlamentar.

O vereador aproveitou para reiterar e parabenizar a ação do prefeito Abílio Brunini, que no último final de semana reuniu crianças na Escola Municipal de Ensino Básico Maria Dimpina Lobo Duarte para atividades esportivas e extracurriculares. A iniciativa já vem recebendo grande aprovação da comunidade escolar e dos pais.

Olhando também para a educação e a segurança pública, Dias reforçou a importância do projeto apresentado.

“É comum observar que as praças desportivas permanecem vazias nos finais de semana e feriados, enquanto a criminalidade cresce. No entanto, essa falta de organização e supervisão pode gerar problemas de segurança e depredação. O esporte desempenha um papel fundamental na formação de personalidades vencedoras e saudáveis, desde a infância. Além disso, é essencial identificar e desenvolver talentos em diferentes esportes, o que requer orientação profissional”, reforçou.

A ideia central de promover o uso responsável e organizado dos espaços esportivos nas escolas municipais aos finais de semana tem o potencial de fomentar a prática esportiva, promover a saúde e o bem-estar dos jovens e contribuir para a formação de cidadãos mais responsáveis e engajados.