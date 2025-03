“Tanque do Fancho” agora é parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação

Abastecimento será interligado entre duas adutoras para garantir fornecimento de água a novos empreendimentos na região do Pirinéu

O Departamento de Água e Esgoto (DAE-VG) dará início à fase final da obra de ampliação da rede de abastecimento com a interligação de duas adutoras no bairro Centro-Sul. Os trabalhos começam às 23h deste domingo (2) na Rua Pedro Pedrossian, esquina com Capitão Costa, e têm previsão de conclusão até o fim da segunda-feira (3).

Essa intervenção irá garantir estrutura para atender novos empreendimentos que serão lançados na região do bairro Pirinéu. A obra de expansão, iniciada em outubro, é uma medida estratégica para antecipar o crescimento urbano e preparar o sistema de abastecimento para a expansão da cidade.

A interligação de duas adutoras principais permitirá que a água tratada no Morro do Urubu, produzida pela ETA Velha, chegue até a rede que abastece o Centro e os empreendimentos da no bairro Pirineu. Para isso, a construtora instalou uma nova adutora de aproximadamente 3 km, com 200mm de diâmetro, ampliando a capacidade de distribuição de água na região.

IMPACTO NO ABASTECIMENTO – Para garantir a execução da obra, o fornecimento de água será interrompido durante todo o domingo (2) e segunda-feira (3) nos seguintes bairros:

– Planalto Ipiranga

– Pirinéu

– Jardim Aeroporto

– Ipase

– Imperador

– *Pronto-Socorro

– Parque del Rey/Portal da Amazônia

– Paula II (Prox. Estrada do Capão)

– Novo Horizonte

– Ikaray

– MRV Violeta / Ipê

Esses bairros contam com abastecimento contínuo, portanto, sentirão o impacto da interrupção temporária. *No caso do Pronto-Socorro e Hospital Municipal, existem uma caixa d ´água de 40 mil litros que é suficiente para dois dias. De todo modo, caminhões-pipas estarão à disposição da unidade, que é prioridade ao Departamento.

O DAE-VG orienta a população a armazenar água com antecedência e a fazer uso consciente durante o período da obra.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT