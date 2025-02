Tapa-buraco atende Parque Atalaia a pedido de moradores e primeira-dama

A primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, que também atua como vereadora na capital, tem liderado as ações em benefício da Causa Animal.

Sensível com o tema, Samantha tem tido participação ativa nas reuniões e interlocução entre os poderes Executivo e Legislativo.

No último sábado (22), Samantha esteve visitando a sede da Bem-Estar Animal (BEA), verificou de perto a realidade das baias, do ambulatório e de toda a infraestrutura de atendimento e ouviu atentamente as demandas de melhorias da diretora Andrea Janaína.

Na mesma data houve uma reunião no Salão Nobre da Prefeitura de Cuiabá e uma visita a um prédio na região do Porto, com objetivo de encontrar melhores instalações para que a causa animal tenha atendimentos ampliados e melhorados.

No domingo (23), Samantha prestigiou a feira de adoção realizada no Mercado do Porto. Em três edições da feira este ano, 31 animais já ganharam um novo lar.

Seguindo o cronograma, na segunda-feira (24), uma nova rodada de conversa entre o prefeito, Samantha e toda equipe da Bem-Estar pautou ações estratégicas e linhas de investimento.

“A causa animal sempre foi esquecida em nossa capital. Agora a pasta é prioridade para mim e pela gestão do prefeito Abilio. Nosso compromisso é com ações concretas e emergenciais. Queremos fortalecer as campanhas de conscientização e adoção, garantindo um impacto duradouro para o setor em Cuiabá”, afirma Samantha.

diretora da Bem-Estar Animal, Andrea Janaina, afirma estar confiante com o empenho da primeira-dama e prefeito.

“Eu estou surpresa com a vontade do gestor e da nossa primeira-dama, da presença deles no nosso local de trabalho, coisa que a gente não via com frequência. E isso em pouco tempo, 60 dias de gestão, eles já perceberam as nossas demandas. Isso está me deixando muito feliz, esperançosa e tenho certeza que a mudança vai acontecer”, afirma Andrea.

“A causa animal pode esperar muito da gestão Abilio Brunini, com a parceria da primeira-dama, os dois estão muito empenhados em melhorar a causa animal no município de Cuiabá”, completou a diretora da Bem-estar.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT