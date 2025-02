Tapa-buraco melhora mobilidade e segurança na Avenida Ciríaco Cândia

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue avançando na recuperação da malha viária da capital. Na sexta-feira (21), a operação tapa-buraco foi executada na Avenida Ciríaco Cândia, sentido ponte Mário Andreazza, um dos principais acessos a Várzea Grande. A intervenção atendeu toda a extensão da via, proporcionando mais segurança e conforto para quem transita diariamente pelo local.

A ação é parte do compromisso da gestão municipal em garantir ruas e avenidas mais seguras e trafegáveis. O trabalho incluiu a aplicação de manta asfáltica, que aumenta a aderência do pavimento e prolonga sua vida útil. Além da Ciríaco Cândia, os serviços contemplaram a Avenida do CPA e bairros como São Mateus, Jardim Europa e Jardim Shangri-lá.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Reginaldo Teixeira, a operação tapa-buraco faz parte de um trabalho contínuo da Prefeitura para melhorar a infraestrutura viária da cidade. “Temos uma programação técnica que prioriza os pontos mais críticos, sempre ouvindo as demandas da população. Nosso objetivo é garantir vias mais seguras e trafegáveis, minimizando os transtornos causados pelos buracos e pelo desgaste natural do asfalto”, destacou.

A população pode contribuir com a programação das obras registrando solicitações pelo canal ZapObras no WhatsApp: (65) 9 9216-0484. As demandas são analisadas e atendidas conforme a urgência, garantindo que os pontos mais críticos sejam priorizados.

Para assegurar um reparo eficiente, a operação segue um rigoroso processo técnico. A preparação da via inclui a remoção da umidade e detritos, seguida da aplicação de brita fina e, posteriormente, do asfalto quente, que é compactado para garantir um acabamento duradouro. Durante a execução, medidas de segurança são adotadas para minimizar o impacto no trânsito, com isolamento da área e sinalização adequada. Em casos de interdição total, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) coordena os desvios necessários.

#PraCegoVer

Quatro trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras Públicas realizam um serviço de tapa-buracos na Avenida Ciriaco Cândia. Eles usam uniformes cinza. Dois operários utilizam pás para espalhar o asfalto. Há um carrinho de mão com material asfáltico.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT