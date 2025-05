Tarifa zero é aplicada pela primeira vez no domingo após a publicação da Lei

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) iniciou na sexta-feira (2) as primeiras atividades do Maio Amarelo. Trata-se de uma campanha para conscientizar motoristas a respeito das leis para evitar acidentes de trânsito. A ação foi realizada no período noturno na Acrimat (Associação dos Criadores de Mato Grosso), onde ocorre a Semana do Cavalo, com shows artísticos e praça de alimentação.

A primeira atividade uniu a secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), Detran (Departamento Estadual de Trânsito), Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Batalhão de Trânsito, Corpo de Bombeiros e GGI (Gabinete de Gestão Integrada).

Na ação, foi disponibilizado o uso de óculos Drunk Busters que simula como a visão do cidadão estaria sob efeitos de índices de álcool de 0.29 a 0.38 mg/l.

Também foi oportunizado aos frequentadores dos bares do local o uso do etílometro, o popular bafômetro.

A vice-prefeita e secretaria de Mobilidade Urbana, coronel Vânia Rosa, destacou a importância da ação conjunta para conscientizar populares a respeito das normas de trânsito.

“Maio Amarelo vem a reforçar o que é falado o ano todo de consciência de dirigir sem efeitos de bebida alcoolica. Realizamos a abordagem em bares, de forma educada e tranquila, a respeito dos riscos de acidentes e danos irreparáveis que a combinação álcool e volante pode causar”, disse.

O agente de trânsito Marcos Gare, responsável pelas ações de educação no trânsito, revelou que praticamente todos os dias do mês de maio haverá ações da Secretaria de Mobilidade Urbana para informar a respeito dos riscos de dirigir alcoolizado.

“A equipe está empenhada em fazer atividades ao longo do mês. O objetivo é fazer a conscientização. Vamos trabalhar com atividades externas e palestras que irão abranger desde o público infantil ao público adulto”.

#PraCegoVer

A matéria é ilustrada com a imagem da vice-prefeita e secretária de Mobilidade Urbana, Vânia Rosa, acompanhada do agente de trânsito Marcos Garé. A vice-prefeita veste camisa azul e está de boné exibindo um documento. Ao lado, está o agente de trânsito vestido com o traje de trabalho: uma camisa amarela com manga azul.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT