Taxista realiza sonho e conquista veículo próprio com crédito da Desenvolve MT

Ser taxista, para Eduardo Gomes, em tempos de aplicativos de transporte é mais do que uma profissão, é uma trajetória de quase três décadas marcada por dedicação, superação pessoal e o desejo de trabalhar de forma independente. Aos 67 anos, no ponto de táxi da Praça Alencastro, em frente à Prefeitura de Cuiabá, ele relembra que passou por momentos difíceis, inclusive um transplante que o obrigou a vender o carro que usava no trabalho. Mas a meta de voltar ao volante com um veículo próprio nunca deixou de existir.

Após se recuperar, Eduardo trabalhou como “segurador”, alugando carros de terceiros para manter a renda e não se afastar da rotina de taxista. Foram dois anos de esforço, guardando cada recurso possível. “Minha esposa sempre dizia que a gente tem que ter uma meta na vida. Eu botei essa meta e fui em frente. Trabalhei dois anos até juntar o suficiente para recomeçar por conta própria”, relembra.

Foi nesse momento que o crédito da Desenvolve MT entrou em cena como divisor de águas. Com a aposentadoria garantida e parte da entrada em mãos, Eduardo procurou a instituição em busca de condições que lhe permitissem conquistar um carro novo. O financiamento foi aprovado em cerca de 30 dias, garantindo a realização de um sonho.

“Na Desenvolve MT, me ofereceram os menores juros, a chance real de recomeçar. Consegui comprar o carro que eu queria e, hoje, estou trabalhando com tranquilidade, já tenho reservas para as férias e até adiantei parcelas. Isso muda tudo na vida da gente”, conta Eduardo.

A nova fase trouxe mais do que estabilidade financeira, mas também a volta da sensação de liberdade e do prazer de atender bem os clientes, marca registrada do trabalho de Eduardo. “Ser taxista é fazer o que eu gosto, com amor e carinho. A melhor parte é poder escolher meu ritmo, conversar com os passageiros, criar laços que muitas vezes viram amizade. Eu acho que qualquer profissão, se você não fizer com amor, não dá certo”, afirma.

Assim como Eduardo, outros profissionais do volante também estão encontrando na Desenvolve MT a oportunidade de conquistar ou renovar seus veículos. Em 2025, foram liberados pouco mais de R$ 1,5 milhão em crédito para taxistas, distribuído em 23 operações realizadas em diferentes municípios do estado.

Desenvolve Transporte

O caso de Eduardo Gomes reforça o compromisso da Desenvolve MT em ser parceira dos trabalhadores que movimentam a economia local e precisam de crédito justo para crescer.

Com juros acessíveis e condições adequadas, a linha Desenvolve Transporte foi criada para atender motoristas autônomos, taxistas, mototaxistas, cooperativas e empresas do setor. O financiamento possibilita a compra de veículos novos ou usados, além de garantir recursos para manutenção e melhorias, oferecendo mais segurança e qualidade no serviço prestado à população.

Ao facilitar o acesso ao crédito, a Desenvolve MT contribui para que esses profissionais tenham mais estabilidade financeira, ampliem sua capacidade de trabalho e invistam em um futuro mais sustentável. É mais oportunidade para quem move Mato Grosso todos os dias.

Para saber mais sobre as linhas de financiamento da Desenvolve MT, acesse o site ou entre em contato pelo WhatsApp ou ligue para (65)-3613-7900.

*Com supervisão de Lívia Rabani

Fonte: Governo MT – MT