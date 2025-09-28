MATO GROSSO
Taxista realiza sonho e conquista veículo próprio com crédito da Desenvolve MT
Ser taxista, para Eduardo Gomes, em tempos de aplicativos de transporte é mais do que uma profissão, é uma trajetória de quase três décadas marcada por dedicação, superação pessoal e o desejo de trabalhar de forma independente. Aos 67 anos, no ponto de táxi da Praça Alencastro, em frente à Prefeitura de Cuiabá, ele relembra que passou por momentos difíceis, inclusive um transplante que o obrigou a vender o carro que usava no trabalho. Mas a meta de voltar ao volante com um veículo próprio nunca deixou de existir.
Após se recuperar, Eduardo trabalhou como “segurador”, alugando carros de terceiros para manter a renda e não se afastar da rotina de taxista. Foram dois anos de esforço, guardando cada recurso possível. “Minha esposa sempre dizia que a gente tem que ter uma meta na vida. Eu botei essa meta e fui em frente. Trabalhei dois anos até juntar o suficiente para recomeçar por conta própria”, relembra.
Foi nesse momento que o crédito da Desenvolve MT entrou em cena como divisor de águas. Com a aposentadoria garantida e parte da entrada em mãos, Eduardo procurou a instituição em busca de condições que lhe permitissem conquistar um carro novo. O financiamento foi aprovado em cerca de 30 dias, garantindo a realização de um sonho.
“Na Desenvolve MT, me ofereceram os menores juros, a chance real de recomeçar. Consegui comprar o carro que eu queria e, hoje, estou trabalhando com tranquilidade, já tenho reservas para as férias e até adiantei parcelas. Isso muda tudo na vida da gente”, conta Eduardo.
A nova fase trouxe mais do que estabilidade financeira, mas também a volta da sensação de liberdade e do prazer de atender bem os clientes, marca registrada do trabalho de Eduardo. “Ser taxista é fazer o que eu gosto, com amor e carinho. A melhor parte é poder escolher meu ritmo, conversar com os passageiros, criar laços que muitas vezes viram amizade. Eu acho que qualquer profissão, se você não fizer com amor, não dá certo”, afirma.
Assim como Eduardo, outros profissionais do volante também estão encontrando na Desenvolve MT a oportunidade de conquistar ou renovar seus veículos. Em 2025, foram liberados pouco mais de R$ 1,5 milhão em crédito para taxistas, distribuído em 23 operações realizadas em diferentes municípios do estado.
Desenvolve Transporte
O caso de Eduardo Gomes reforça o compromisso da Desenvolve MT em ser parceira dos trabalhadores que movimentam a economia local e precisam de crédito justo para crescer.
Com juros acessíveis e condições adequadas, a linha Desenvolve Transporte foi criada para atender motoristas autônomos, taxistas, mototaxistas, cooperativas e empresas do setor. O financiamento possibilita a compra de veículos novos ou usados, além de garantir recursos para manutenção e melhorias, oferecendo mais segurança e qualidade no serviço prestado à população.
Ao facilitar o acesso ao crédito, a Desenvolve MT contribui para que esses profissionais tenham mais estabilidade financeira, ampliem sua capacidade de trabalho e invistam em um futuro mais sustentável. É mais oportunidade para quem move Mato Grosso todos os dias.
Para saber mais sobre as linhas de financiamento da Desenvolve MT, acesse o site ou entre em contato pelo WhatsApp ou ligue para (65)-3613-7900.
*Com supervisão de Lívia Rabani
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Palestras e resultados de pesquisa marcam participação da Sedec em simpósio de turismo
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) esteve presente no I Simpósio de Políticas Públicas do Turismo, promovido pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Barra do Garças, entre os dias 26 e 27 de setembro, no Centro Cultural Valdon Varjão.
O analista e turismólogo da Sedec, Diego Augusto Orsini, ministrou duas palestras com os temas “Características Socioeconômicas do Turismo” e “Características do Ecoturismo”.
“Na palestra sobre as características socioeconômicas, a intenção é mostrar o turismo como uma atividade complexa e relevante para o desenvolvimento, ressaltando a necessidade de compromisso do poder público e da iniciativa privada. Já no tema do ecoturismo, o foco é destacar a relevância desse segmento, em especial para Barra do Garças, apresentando-o como mecanismo de conservação e geração de oportunidades para a economia local”, afirmou.
Além das apresentações com foco no desenvolvimento do setor turístico, Orsini fará a entrega oficial ao município do resultado do levantamento de perfil e satisfação dos participantes do IV Congresso Mato-grossense de Ufologia e Parapsicologia, realizado entre os dias 19 e 22 de junho, também em Barra do Garças.
De acordo com o analista, o estudo revelou que, mesmo sendo um evento de nicho específico, tem impacto significativo no turismo local.
“O congresso mostrou-se um catalisador para o turismo em Barra do Garças. A pesquisa apontou que parte dos participantes vieram de outros estados e a maioria demonstrou interesse em contratar roteiros de ufoturismo. Além de atrair visitantes e movimentar a economia, o evento gera informações estratégicas para aprimorar os serviços e a infraestrutura turística. É uma oportunidade para que o município fortaleça seu fluxo turístico e transforme congressistas em turistas recorrentes”, destacou.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Com apoio do Governo de MT, premiação reconhece o protagonismo do povo negro em Mato Grosso
A 4ª edição do Prêmio Jejé de Oyá será realizada, nesta segunda-feira (29.9), a partir das 18h30, no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).
O evento, que é uma das mais importantes iniciativas de valorização da cultura, da memória e do protagonismo negro em Mato Grosso, premia pessoas negras com destaque em 10 áreas de atuação.
“É uma satisfação contribuir para a realização desse evento tão valoroso para a comunidade negra em Mato Grosso. É um merecido reconhecimento pela história de resistência e de construção de protagonismo que nós, do Governo de Mato Grosso, apoiamos e celebramos”, enaltece o secretário da Secel, David Moura.
Nesta edição, são dois premiados por categoria, que foram escolhidos por um júri técnico, que seguiu critérios, como, primeiramente, ser negro e ter destaque na área em que atua. Além dos premiados, a cerimônia também homenageia personalidades e manifestações culturais. Veja lista completa no final.
Com o tema “Território”, essa 4ª edição do prêmio busca conectar histórias e lutas entre os territórios de Mato Grosso e o continente africano, berço da humanidade e dos saberes ancestrais.
E, pela primeira vez, a cerimônia de premiação acontece no Teatro da UFMT, em um gesto de reafirmar a universidade como espaço de pertencimento do povo negro. A escolha também faz referência à primeira universidade do mundo, fundada em Timbuktu, no Mali, no continente africano.
O fundador da Bemtivi Academia de Arte, organizadora do Prêmio Jejé de Oyá, Jeferson Bertoloti, destacou que o evento, além de homenagear, é um momento de reflexão sobre a importância do povo negro e dos espaços que ocupa.
“O prêmio não é só uma homenagem, é um grito de resistência. É o momento de lembrar que o povo negro sempre construiu, sempre criou, sempre lutou, mesmo quando tentaram apagar a nossa história. Ocupar os espaços de arte, de cultura e de poder é dizer que estamos aqui, que temos voz e que sempre existimos”, afirmou o produtor cultural.
Confira os premiados da 4ª edição:
Categoria Alimentação e Gastronomia
Deni Correa: chefe quilombola (Chapada dos Guimarães)
Edinaldo Pereira Neves: Múltiplos Sabores (Cuiabá)
Categoria destaque Afro Científico
Carolina Joana da Silva: professora Unemat/Seciteci (Cáceres)
Jozanes Assunção: professora UFMT (Cuiabá)
Categoria Mídias Sociais
Micos Brown: youtuber (Cuiabá)
Márcio Barreto: vendedor (Cuiabá)
Categoria Estética da Identidade Negra
Shirley Black: megahista (Cuiabá)
Adriano Oliveira: barbeiro (Cuiabá)
Categoria Performance Artística
Spinha: DJ (Cuiabá)
Gê Lacerda: cantora (Cuiabá)
Categoria Impacto Social
José Aparecido: biólogo (Cáceres)
Gorila Rise: projeto social (Várzea Grande)
Categoria Comunicação e Jornalismo
Lorraine Costa: jornalista TV Centro América (Cuiabá)
Kleber Lima: jornalista HiperNoticias (Cuiabá)
Categoria Performance Física
Flávia Zelinda: técnica de Ginástica Artística (Sinop)
“Pelezinho”: jogador de futebol (Cuiabá)
Categoria Artes Visuais
Paulo Pires: escultor (Rondonópolis)
Diego Almeida: fotógrafo (Cuiabá)
Categoria Escrita Artística
Edilene Rodriguez: escritora e professora de teatro (Primavera do Leste)
Kilwangy Kya Kapitango A Samba: professor Unemat (Barra do Bugres)
Homenageados:
Ivo Gregório de Campos: presidente do Instituto Mato-grossense de Resgate da Cultura e Cidadania (Cuiabá)
Maria Inês da Silva Barbosa: professora universitária (Salvador)
Nubya Beatriz Gomes Reis: delegada de Polícia Civil (Várzea Grande)
Dança do Chorado: manifestação cultural (Vila Bela da Santíssima Trindade)
Dança do Congo: manifestação cultural (Vila Bela da Santíssima Trindade)
Fonte: Governo MT – MT
Várzea Grande avança com revitalização urbana a partir de compensação de empresa privada
Palestras e resultados de pesquisa marcam participação da Sedec em simpósio de turismo
Com apoio do Governo de MT, premiação reconhece o protagonismo do povo negro em Mato Grosso
Sidrolândia dá início à safra de soja 25/26 com expectativas de crescimento
Operação Lei Seca prende dois motoristas por embriaguez e remove 34 veículos em Cuiabá
Segurança
Polícia Militar prende homem por agredir o próprio filho, a esposa e a sogra em Arenapólis
Policiais militares prenderam um jovem de 20 anos, suspeito de lesão corporal motivada por violência doméstica, na noite deste sábado...
Batalhão Ambiental da PM prende suspeito por pesca irregular e apreende 86 unidades
Um homem, de 41 anos, foi preso pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) por pesca ilegal, na...
Polícias Civil e Militar realizam operação de combate à criminalidade em São José do Xingú
A Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram, na noite desta sexta-feira (26.9), uma operação integrada com o objetivo de...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
JUSTIÇA6 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES6 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Irrigação é chave para produtividade, valorização da terra e expansão agrícola
-
Cuiabá6 dias atrás
Vereadora Michelly Alencar acompanha vistoria no CDMIC em Cuiabá
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Mutirão da Justiça Eleitoral procura 59 eleitores que não fizeram biometria em Ribeirãozinho
-
CIDADES6 dias atrás
Programa Cidade Limpa lança cronograma para retirada de cabos e fios irregulares dos postes de energia