TCE dá início às discussões para elaboração de Plano Bianual de Capacitação dos Gestores Públicos

Crédito: Assessoria TCE

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) deu início às discussões para elaboração do Plano Bianual de Capacitação dos Gestores Públicos do estado (2022/2023). Meta da gestão do presidente José Carlos Novelli, o planejamento será elaborado em parceria pela Escola Superior de Contas do TCE-MT e pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

O assunto foi abordado em reunião conduzida pelo supervisor da Escola Superior de Contas, conselheiro Waldir Teis, e pelo chefe de gabinete da Presidência, José Roberto Amador, que contou com a participação dos presidentes da AMM, Neurilan Fraga, e da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (Ucmmat), Bruno Rios.

Na mesma linha, também foram abordados, na oportunidade, outros dois projetos em andamento na Corte de Contas, sendo um voltado ao Planejamento Estratégico das prefeituras, que tem por intuito atender as 88 cidades do estado que contam com novos gestores empossados em 2020, e o outro intitulado de “Democracia Ativa”, com foco no fortalecimento dos poderes legislativos municipais.

O projeto referente ao planejamento estratégico dos municípios será apresentado aos prefeitos em reunião agendada para 25 de março no TCE-MT, na qual será assinado um protocolo de intenções.

As propostas em debate no encontro envolvem quatro compromissos assumidos pelo presidente na ocasião de sua posse: o foco no planejamento, como melhor ferramenta para auxiliar a boa governança, a concentração de esforços na função orientativa do Tribunal de Contas, por meio da Escola, a capacitação dos gestores públicos e de suas equipes e a concretização de parcerias institucionais na busca da solução dos problemas em comum e estímulo às ações colaborativas.

“Assumi meu terceiro mandato com a certeza de que é preciso investir todos os esforços possíveis na qualificação dos gestores públicos. O objetivo é orientar mais para punir menos e, para isso, precisamos trabalhar de forma integrada, colocando o TCE como ponte entre as organizações das duas esferas da administração pública mato-grossense, quais sejam os Poderes Executivo e Legislativo”, ressaltou.

Também participaram da reunião o secretário de Planejamento, Integração e Coordenação do TCE, Adjair Roque de Arruda, o secretário da Assessoria Parlamentar (Aspar), Carlos Brito, e o coordenador-geral da Escola Superior de Contas, Yênes Magalhães.