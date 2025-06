TCE-MT aponta que Governo pode dividir licitações de obras públicas em lotes

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT O aqui para ampliar. instalação da Frente Parlamentar em prol do Campus Definitivo da Unemat de Rondonópolis. Cliquepara ampliar. conselheiro Sérgio Ricardo, participou da presidente do TCE-MT,

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, determinou a realização de uma auditoria para avaliar a situação da educação do Estado e o papel desempenhado pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). O anúncio foi feito durante a reunião de instalação da Frente Parlamentar em prol do Campus Definitivo da Unemat de Rondonópolis, nesta quarta-feira (18), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), quando também sugeriu a revisão do percentual repassado pelo Governo do Estado ao setor.

Segundo Sérgio Ricardo, o trabalho vai dimensionar a importância da universidade para o desenvolvimento do estado, além de fornecer informações que possam embasar futuras decisões políticas e orçamentárias. “Vou apresentar o resultado desse estudo para o governador. A Unemat tem que ser mais do que é hoje. É preciso que se rediscuta o percentual da Receita Corrente Líquida para a educação do Estado e para a Unemat.”

Durante a reunião, Sérgio Ricardo também destacou a necessidade de ampliar o orçamento destinado à Unemat e defendeu que a educação seja tratada como política de Estado. “Os governos sempre têm que ultrapassar, e muito, o investimento na educação, muito acima do que determina a lei. Porque, através da educação, das faculdades, você qualifica a população.”

A Frente foi criada a partir de requerimento do deputado Sebastião Rezende, que reforçou que a luta pela unidade própria no município já dura mais de duas décadas. Segundo ele, a cidade tem quase 300 mil habitantes e a região sudeste de Mato Grosso concentra cerca de 800 mil pessoas, o que justifica a urgência da demanda. “Esse é um clamor da sociedade.”

O município, que hoje conta com um núcleo da universidade, já dispõe de estrutura física considerada superior à de outros campi no Estado. “Temos uma estrutura física invejável, que, seguramente, muitos campi do Estado não possuem. Estamos começando agora um trabalho muito forte para acharmos, com a maior celeridade possível, um meio para tornar o núcleo da Unemat um campus definitivo”, afirmou.

O líder do Movimento Pró-Campus, Daniel da Silva Gonçalves, ressaltou que a luta teve início em 2003 e envolve, além da cidade, outros dez municípios da região Sul de Mato Grosso. “Nós temos uma demanda gigantesca. A Unemat é uma universidade de qualidade e a região Sul tem uma participação muito forte no orçamento e no PIB do estado, então é digna de ter esta universidade lá”, afirmou.

Daniel também elogiou o anúncio da auditoria, destacando a dificuldade de acesso a informações atualizadas sobre a gestão da universidade. “Se você olhar hoje no portal da Unemat, na transparência, as informações mais recentes são de 2021. Nós estamos em 2025. Queremos entender quanto custa um campus e como os recursos estão sendo aplicados”, completou.

