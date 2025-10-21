Connect with us

TCE-MT aprova Moção de Pesar pelo falecimento de Grimalda dos Santos Rodrigues

21/10/2025
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira (21), Moção de Pesar pelo falecimento da senhora Grimalda dos Santos Rodrigues, mãe do conselheiro Antonio Joaquim, ocorrido no último sábado (18).

A moção foi proposta pelo presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, que manifestou seu pesar em nome da instituição. “Em nome da Mesa Diretora e de todos os integrantes deste Tribunal, expresso nossas mais sinceras condolências à família enlutada, rogando a Deus que conceda conforto, fé e serenidade para suportar essa imensurável perda”, disse.

O presidente destacou ainda o legado deixado pela homenageada. “Dona Grimalda deixa um legado de amor, de exemplo e de força que certamente continuará iluminando o caminho de seus filhos e de todos aqueles que a conheceram. O Tribunal de Contas de Mato Grosso se une a dor da família rendendo suas homenagens póstumas e registrando essa moção de pesar. Que Deus a receba em sua infinita misericórdia”, completou. 

A proposta foi seguida por unanimidade. Ao iniciar sua fala na sessão ordinária, o conselheiro Campos Neto também prestou solidariedade. “Minhas homenagens e sentimentos à família do conselheiro Antonio Joaquim”, ressaltou.

TCE-MT promove Seminário de Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes nesta quarta-feira (22)

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza, a partir das 8h desta quarta-feira (22), no auditório da Escola Superior de Contas, o “Seminário de Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes”. Iniciativa da Comissão Permanente de Segurança Pública, o encontro reúne especialistas com atuação local e nacional, gestores e representantes de órgãos públicos e entidades com o intuito de fomentar o diálogo interinstitucional e construir estratégias conjuntas de proteção à infância.

Com o tema “Panorama Nacional Sobre Violência Contra Crianças e Adolescentes nos Últimos Cinco Anos”, a palestra magna será ministrada pelo coordenador nacional do Levantamento sobre a Violência Infantil – Infância Segura e auditor de controle externo do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), Bruno Botelho Plano. Ele abordará o papel dos Tribunais de Contas brasileiros na prevenção e enfrentamento à violência, com base na Nota Recomendatória ATRICON-IRB-CNPTC nº 03/2025.

Na sequência, o auditor público externo do TCE-MT Marcelo Pereira da Silva apresentará um levantamento inédito elaborado pela instituição sobre o panorama estadual da violência contra crianças e adolescentes, evidenciando dados e indicadores que podem subsidiar políticas públicas mais eficazes.

O promotor de Justiça Nilton Cesar Padovan, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tratará das contribuições do Ministério Público para a efetiva aplicação da Lei nº 13.431/2017 e da Lei nº 14.544/2022 (Lei Henry Borel), destacando a importância da articulação entre os órgãos de proteção.

No período da tarde, a líder do Núcleo de Mediação Escolar da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), Patrícia Simone da Silva Carvalho, ministrará a palestra “Para além dos muros: o diálogo que protege e transforma as escolas em Mato Grosso”, ressaltando o papel do ambiente escolar como espaço de prevenção e acolhimento.

Encerrando o ciclo de exposições, o delegado Clayton Queiroz Moura, titular da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá, apresentará o tema “A atuação da Polícia Judiciária Civil na preservação da integridade da criança e do adolescente e na adequada coleta de vestígios, conforme a Lei nº 13.431/2017”, com foco na prevenção da revitimização.

O evento é voltado a gestores públicos, conselheiros tutelares, profissionais da segurança pública, do sistema de justiça, da educação e da saúde, além de representantes da sociedade civil organizada. Ao final, os participantes poderão dialogar sobre caminhos e soluções para o fortalecimento da rede de proteção em Mato Grosso.

Clique aqui para se inscrever para participação online

Clique aqui e confira a programação completa.

1º Fórum de Auditores e Controladores do Estado já conta com mais de 200 participantes

Mais de 220 profissionais de todo o estado já garantiram sua participação no 1º Fórum de Auditores e Controladores do Estado de Mato Grosso, que será realizado na Escola Superior de Contas com apoio institucional do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), na próxima quarta-feira (29). Clique aqui para se inscrever

O evento, promovido pela Associação dos Auditores Públicos Externos do TCE-MT (AUDIPE-MT), Associação dos Auditores da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso (ASSAE-MT) e Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios de Mato Grosso (AUDICOM-MT), já conta com a participação de 29 representantes de câmaras municipais e 119 de prefeituras. As inscrições podem ser realizadas aqui.

Com o intuito de debater soluções para o fortalecimento do controle da gestão pública por meio do encontro entre especialistas e profissionais, serão debatidos avanços, desafios e soluções voltadas à auditoria e ao controle interno, seguindo o tema “Controle fortalecido: base para políticas públicas eficientes, eficazes e efetivas”. 

O 1º Fórum de Auditores e Controladores do Estado de Mato Grosso será mediado pelo presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, e a programação contempla palestras e painéis que abordam práticas inovadoras e instrumentos voltados ao aprimoramento da eficiência e da transparência da gestão pública, reforçando o papel das instituições de controle como bases para políticas públicas.

