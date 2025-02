TCE-MT avalia dados para revisão da PPI para garantir novos recursos à Saúde de Cuiabá

Foram abordados temas como administração orçamentária e financeira, orçamento da saúde, educação e captação de recurso

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, acolheu as demandas de prefeitos de diferentes regiões do estado em reunião nesta quinta-feira (20). Na ocasião, na qual também foi anunciada capacitação sobre gestão e fiscalização de contratos administrativos, os gestores destacaram a importância do diálogo constante que vem sendo mantido com a instituição.

Foto: Tony Ribeiro Durante a reunião, gestores destacaram impacto positivo do diálogo com o Tribunal

TCE – “Antes tinha prefeito que não sabia onde fica o Tribunal de Contas, que achava que não podia vir ao Tribunal e conversar com os conselheiros. Mas isso mudou e a prova disso é o Encontro Mato-grossense de Municípios que encerramos ontem, no qual apenas três dos 142 prefeitos de Mato Grosso não puderam comparecer”, afirmou Sérgio Ricardo.

Foram abordados ainda temas como administração orçamentária e financeira, orçamento da saúde, educação e captação de recursos e desenvolvimento econômico regional. “Nossa missão não é apenas fiscalizar, mas também construir soluções conjuntas para que a administração pública possa de fato entregar serviços de qualidade à população”, acrescentou o presidente.

Para a prefeita de Santo Antônio do Leverger, Francieli Magalhães, o diálogo com a instituição é fundamental para o êxito na administração pública. “Como prefeita reeleita tenho trabalhado muito e tive minhas contas aprovadas em 2021, 2022, 2023, seguindo todas as recomendações do Tribunal para que tenhamos uma administração de sucesso e, principalmente entregando para a população aquilo que ela precisa.”

A gestora também ressaltou a mudança no perfil do TCE-MT, que tem priorizado a orientação. “Eu vejo este momento como sendo muito positivo e tenho certeza de que os novos prefeitos que entraram agora já têm uma visão diferente do Tribunal de Contas, que não é uma instituição que está aqui para atingir o município, mas para somar e ajudar”, disse.

Capacitação

Em formato online, o curso Fiscalização De Contratos Administrativos acontecerá os dias 10 e 14 de março, das 13h às 16h20. As inscrições podem ser feitas aqui. Segundo Sérgio Ricardo, o objetivo é preparar as equipes técnicas para que elas possam auxiliar os prefeitos, reduzindo erros e dando mais eficiência e transparência às ações das prefeituras.

Diante do anúncio, o prefeito de Campinápolis, Jeovan Faria, falou sobre o impacto da qualificação contínua proporcionada pelo TCE. “A gente pega os municípios às vezes em situações complicadas, mas com essa parceria eu vejo que vamos evoluir muito. O prefeito não administra sozinho, ele precisa de uma boa equipe técnica. E nós temos lá no nosso município, mas é claro que, com essa parceria, isso pode melhorar muito.”

Também participaram da reunião os seguintes prefeitos: Ari do Prado (Gaúcha do Norte), Juliano Berticelli (Ipiranga do Norte), Margareth Gonçalves (Barão de Melgaço), Moises Ferreira de Jesus (Cotriguaçu), Natal Alves de Assis Sobrinho (Planalto da Serra), Neuilson da Silva Lima (Canabrava do Norte), Reginaldo Martins Del Colle (Nova Nazaré), Ricardo Babinski (Confresa) e Vanderlei Antônio de Abreu (Porto dos Gaúchos), Edilson Antônio Piaia (Campo Novo do Parecis), dentre outros.