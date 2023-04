TCE-MT começa inspeções para averiguar denúncias de boicote à intervenção na saúde de Cuiabá

Foto: Thiago Bergamasco/TCE-MT

As diretrizes para a edição 2023 do Concurso TCE/Bis – Boas Ideias e Soluções, foram discutidas durante a primeira reunião com a equipe de apoio. Nesta quarta-feira (19), 12 representantes de diferentes setores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apresentaram sugestões e trataram sobre ajustes na minuta e cronograma da premiação.

De acordo com a técnica de controle público externo, Carmem Lúcia Araújo, o momento de receber ideias e propor eventuais ajustes, vai ao encontro da proposta. “A reunião atende a um objetivo do concurso, que é justamente ouvir e valorizar os servidores. A adesão é grande e todos ficam animados em trazer sugestões”, explica.

Embora ainda esteja em processo de elaboração, o cronograma das etapas, que incluem o período de inscrição, avaliação e triagem dos projetos inscritos, já estabeleceu que a premiação dos vencedores acontecerá no final de outubro, quando serão comemorados os 70 anos da Corte de Contas.

“Esta equipe de apoio vai fazer mais uma reunião para validar as propostas e depois será publicada uma portaria sobre o lançamento do Concurso, que será levada à sessão plenária. A partir daí vamos reforçar a divulgação e convidar os servidores para que se inscrevam”, explicou Carmem Lúcia.

Composto por duas categorias, o TCE/Bis incentiva práticas inovadoras e garante que os melhores projetos sejam efetivamente implementados, melhorando a prestação de serviço e a entrega de resultados à sociedade.

Foi o que aconteceu com uma das propostas vencedoras da última edição do concurso, o Painel Calculadora, apresentado pela Corregedoria Geral do TCE-MT e implementado pelo presidente, conselheiro José Carlos Novelli, no ano passado. A ferramenta melhorou o fluxo dos processos, fortalecendo assim um dos pilares da gestão.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: [email protected]

Flickr: clique aqui

Fonte: TCE MT – MT