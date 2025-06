TCE-MT dá início ao 1º Fórum de Saúde Digital na próxima segunda-feira (30)

O uso da inteligência artificial nas atividades de rotina das ouvidorias públicas. Este será o tema da segunda edição de 2025 do projeto Tricotando sobre Ouvidoria, diálogo online realizado trimestralmente pela Ouvidoria Geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Voltado aos líderes e servidores das ouvidorias públicas do estado e demais interessados, o encontro será no dia 17 de julho, das 9h às 12h, com transmissão ao vivo pelo canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

O palestrante facilitador será o engenheiro Walter Aguiar, colaborador da Ouvidoria do TCE e estudioso do assunto. Ele promete exercitar o recebimento, tratamento e encaminhamento de uma manifestação de cidadão para demonstrar a utilidade da inteligência artificial e de ferramentas como o ChatGBT para agilizar o serviço e facilitar o trabalho nas ouvidorias, que em geral contam com equipes muito reduzidas ou até mesmo com um único servidor para dar conta das demandas.

Segundo o engenheiro, se o usuário souber definir as tarefas (prompter) pela ferramenta ChatGBT, por exemplo, a inteligência artificial vai, em segundos, a partir do texto da manifestação (chamado), classificar o pedido entre as várias modalidades (denúncia, reclamação, sugestão, solicitação etc), definir o destino (por exemplo, Secretaria de Saúde), elaborar o texto de encaminhamento para as respectivas unidades administrativas e elaborar a minuta da devolutiva ao cidadão. “As possibilidades são múltiplas, o importante é aprender a definir as tarefas na ferramenta”, antecipou.

A Escola Superior de Contas, que supervisiona a realização da atividade, abriu o link de inscrição (clique aqui) para participantes interessados em receber certificado. A gravação e transmissão online do Tricotando sobre Ouvidoria será feita da Sala de Treinamento da Ouvidoria Geral. Na abertura, está programada a participação do ouvidor-geral, conselheiro Antonio Joaquim, e do superintendente regional da Controladoria Geral da União (CGU), Ricardo Plácido. A CGU é parceira do TCE nos projetos da Ouvidoria.

