TCE-MT dá início às reuniões de apresentação de resultados de 2022 do GPE na quarta-feira (12)

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) dá início, às 9h desta quarta-feira (12), às reuniões de apresentação dos resultados de 2022 do Programa de Gerenciamento do Planejamento Estratégico (GPE). Serão cinco dias de encontros virtuais com um total de 19 municípios. A reunião de abertura pode ser acompanhada no Canal do TCE-MT no YouTube.

O programa, lançado pelo conselheiro-presidente José Carlos Novelli e executado pela Secretaria de Planejamento, Coordenação e Integração (Seplan) do TCE-MT, tem por objetivo validar o planejamento de longo prazo dos municípios, com foco na criação e efetiva implementação de políticas públicas voltadas à saúde, educação, infraestrutura, economia e assistência social.

Neste primeiro momento, as reuniões serão realizadas com Água Boa, Alta Floresta, Cáceres, Campo Verde, Cuiabá, Diamantino, Itiquira, Juína, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Nortelândia, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, São Felix do Araguaia, Sapezal, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande.

O público-alvo das reuniões são os prefeitos e secretários municipais, coordenadores do GPE, servidores e munícipes convidados. Também são convidados servidores dos demais municípios que estão na fase de elaboração dos seus planos estratégicos.

Já no primeiro ano, o GPE superou a meta estabelecida pelo presidente ao conquistar a adesão de 96 municípios, em uma cobertura que representa 84,2% da população do estado. O objetivo, agora, é concretizar os planos estratégicos de cada um dos 141 municípios de Mato Grosso e entregar o diploma de técnico de planejamento de 242 servidores das prefeituras até outubro.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: [email protected]

Flickr: clique aqui

Fonte: TCE MT – MT