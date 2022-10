TCE-MT e CGE planejam atuação conjunta em obras de infraestrutura

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) e a Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) planejam atuação conjunta para a realização de auditorias em obras de infraestrutura. A parceria foi proposta pelo presidente do TCE-MT, conselheiro José Carlos Novelli, em visita do secretário-controlador geral do estado, Emerson Hideki Hayashida, à Corte de Contas para divulgação do XVIII Encontro Nacional de Controle Interno (Conaci), realizado em Cuiabá (MT).

Novelli considera salutar a união de esforços na medida em que as potencialidades do controle externo e interno podem ser complementares em relação ao objeto analisado.

“Precisamos afinar a integração entre o TCE e a CGE na área de obras de infraestrututura para evitarmos retrabalho e fazermos um trabalho eficiente, principalmente nos alertas aos gestores para não cometerem erros ou falhas”, comentou o presidente.

Novelli destacou ainda que a parceria inclui a disponibilização, aos auditores da CGE, do laboratório de obras rodoviárias do TCE-MT para ensaios de densidade aparente da mistura asfáltica, teor de ligante, aferimento de espessura do asfalto e verificação da qualidade do material utilizado nas execuções, assim como suas propriedades físicas.

O titular da CGE-MT sinalizou positivamente à proposta. Para tanto, enviou ao presidente do Tribunal o planejamento de trabalhos de auditoria em obras para estruturação e alinhamento da atuação conjunta.

“Somos sempre favoráveis às parcerias porque entendemos que fortalecem e otimizam o controle como um todo pela eficiência e eficácia da atuação, afinal, controle interno e externo estão do mesmo lado, do lado do cidadão, pela melhoria dos serviços públicos”, destacou o secretário.

Fonte: Assessoria de Imprensa da CGE