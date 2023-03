TCE-MT e MPMT alinham estratégias para melhoria da saúde no estado

Foto: Thiago Bergamasco/TCE-MT

Com os resultados da Avaliação de Desempenho com Foco em Competências de 2022 em mãos, líderes dos setores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) já podem iniciar o diálogo com seus liderados, a fim de garantir as melhorias necessárias em cada área e, consequentemente, o avanço no serviço prestado pela instituição.

As análises foram disponibilizadas nesta quarta-feira (8) em mais uma etapa da Avaliação, conduzida pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas.

Voltado aos servidores efetivos e comissionados, o levantamento busca aperfeiçoar o trabalho, o reconhecimento e a valorização profissional. Além disso, é utilizado para a elaboração do Plano Anual de Capacitação, uma vez que as demandas identificadas são repassadas à Escola Superior de Contas, encerrando o ciclo com as capacitações internas.

Foi o que explicou a coordenadora do Núcleo de Desempenho Funcional da Secretaria, Sâmara Nunes. “Com acesso ao sistema, os líderes podem se reunir com seus liderados e mostrar o valor que foi atingido e qual o ideal que deveria ser atingido, mostrando o que falta para que essa meta seja atingida.”



O feedback é acompanhado pela psicóloga Samira Hassib, que vai realizar dinâmicas e identificar o que pode ser positivo para além da entrega de metas técnicas.

“Isso é muito importante, porque além da questão técnica, ele também consegue lidar com a parte comportamental desse ser humano, principalmente no pós-pandemia. Muitos servidores voltaram com problemas psicológicos e o Tribunal tem essa sensibilidade de oferecer suporte profissional que garanta essa análise”, diz Sâmara.

Já a psicóloga destaca o caráter organizacional das ações. “Ao enxergarmos o ser humano como um todo, valorizamos cada vez mais o trabalho prestado, equilibrando o emocional e o profissional. Hoje se fala muito de inteligência artificial, mas o mais importante é a inteligência emocional. Se isso não vai bem, tudo vai se desequilibrar.”

Para o servidor Francisco Bayma, o avanço tecnológico e as mudanças impostas pela pandemia de Covid-19 reforçam estas preocupações. “O Tribunal vem trabalhando essa humanidade entre os servidores. Isso está sendo estimulado de forma inteligente, de forma a trazer benefícios para nós, para o órgão e para a sociedade”, concluiu.

