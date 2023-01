TCE-MT e Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá buscam solução para filas do SUS

Foto: Tony Ribeiro/TCE-MT

Sob presidência do conselheiro Guilherme Antonio Maluf, a Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) se reuniu com representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá para tratar da fila de cirurgias eletivas e exames de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS) na Capital.

Na oportunidade, ficou definido que o TCE-MT e a Pasta irão formatar um Termo de Ajustamento de Gestão com a finalidade de reduzir a fila e otimizar o atendimento à população.

“A necessidade de uma atuação mais efetiva do Tribunal de Contas no que diz respeito as filas do SUS surgiu durante nossa palestra no TCE em Movimento, promovido em Sinop em novembro do ano passado, quando abordamos a efetividade das políticas públicas de saúde. Estamos dando sequência ao compromisso que assumimos”, declarou o conselheiro.

De acordo com o secretário municipal de Saúde de Cuiabá, Guilherme Salomão, a pedido do prefeito Emanuel Pinheiro, a Pasta está trabalhando para pôr fim as filas eletivas, represadas há muito tempo. “Vamos assinar esse Termo de Ajuste de Gestão junto ao TCE para dar mais celeridade à realização dessas cirurgias. O nosso objetivo é acelerar a execução dessas operações para que o tempo de espera diminua cada vez mais”.

Também participaram da reunião o secretário-adjunto de Gestão, Eder Galiciani, e o assessor técnico Ricardo Venero.

