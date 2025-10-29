TCE MT
TCE-MT emite parecer favorável às contas de governo de Jauru e Figueirópolis D’Oeste
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|Conselheiro-relator, Guilherme Antonio Maluf. Clique aqui para ampliar
O Plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo das prefeituras de Jauru e Figueirópolis D’Oeste, referentes ao exercício de 2024. Relatados pelo conselheiro Guilherme Antonio Maluf, os balanços foram apreciados na sessão ordinária do último dia 21 e apresentaram resultados superavitários, cumprimento dos limites constitucionais e legais e índices positivos no Indicador de Gestão Fiscal dos Municípios (IGFM), classificados com o conceito “B”, que corresponde a boa gestão.
O município de Jauru registrou superávit orçamentário de R$ 2,51 milhões e superávit financeiro de R$ 6,38 milhões, além de um quociente de disponibilidade financeira que indica R$ 2,92 disponíveis para cada R$ 1,00 em restos a pagar, evidenciando equilíbrio nas contas públicas. O IGFM alcançou 0,62, garantindo ao município o conceito “B”.
Quanto aos investimentos, o gestor aplicou 19,97% da arrecadação em saúde e 35,07% em educação, ambos acima dos mínimos constitucionais exigidos. Presidente da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social (Copspas), Maluf destacou o desempenho da gestão na área da saúde. “A cobertura da atenção básica foi classificada como alta, garantindo acesso ampliado à rede primária de saúde. Já a cobertura vacinal aumentou em relação ao exercício anterior, atingindo os patamares recomendados, contribuindo para o controle de doenças imunopreveníveis”, afirmou.
As despesas com pessoal representaram 51,16% da Receita Corrente Líquida Ajustada, dentro do limite de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Os repasses ao Poder Legislativo também respeitaram os limites do art. 29-A da Constituição, ocorrendo dentro do prazo legal, com exceção de dezembro, quando houve repasse complementar. O registro não foi imputado como irregularidade pelas equipes técnicas, resultando apenas em recomendações acatadas pelo relator.
Figueirópolis D’Oeste
Em Figueirópolis D’Oeste, o resultado da execução orçamentária foi superavitário em R$ 1,77 milhão e o quociente da situação financeira apontou superávit de R$ 2,96 milhões. Para cada R$ 1,00 em Restos a Pagar inscritos, há R$ 2,08 de disponibilidade financeira, indicando solidez fiscal. O município alcançou IGFM de 0,78, também classificado como “boa gestão”.
O gestor aplicou 16,59% em saúde e 27,08% em educação, acima dos mínimos constitucionais. Sobre os avanços na área educacional, o relator ressaltou os resultados positivos verificados em diagnóstico conjunto do TCE-MT e do Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política de Educação de Mato Grosso (Gaepe-MT).
“O levantamento mostra que Figueirópolis D’Oeste não consta entre os municípios com situações críticas e não possui crianças sem acesso à educação na primeira infância”, pontuou.
As despesas com pessoal do Poder Executivo corresponderam a 40,93% da Receita Corrente Líquida Ajustada, dentro do limite de 54%, e os repasses ao Legislativo observaram integralmente os limites constitucionais e prazos legais.
Em ambos os processos, o conselheiro acolheu parcialmente o parecer do Ministério Público de Contas (MPC) e votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo, decisão que foi acompanhada por unanimidade pelo Plenário.
TCE-MT realiza sessão extraordinária nesta quinta-feira (30)
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza sessão extraordinária do Plenário Presencial, a partir das 14h30 desta quinta-feira (30). Com transmissão ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e pelo Canal do TCE-MT no YouTube, a sessão conta com contas anuais de governo de 18 municípios em pauta.
Está prevista a apreciação do balanço de Nossa Senhora do Livramento, Denise, Sorriso, Guiratinga, Mirassol D´Oeste, Apiacás, Feliz Natal, Cocalinho, Castanheira, Curvelândia, Paranaíta, Tapurah, Gaúcha do Norte, Campo Novo do Parecis, Alto Araguaia, Ipiranga do Norte, Rosario Oeste e Tabaporã. Clique aqui e confira a pauta na íntegra.
Consta ainda a homologação da tutela provisória de urgência adotada por meio do Julgamento Singular nº 717/AJ/2025 do conselheiro Antonio Joaquim, que trata de supostas irregularidades no pregão eletrônico Nº 7/2025 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal (Cidesat).
Além disso, os conselheiros devem responder à consulta formulada pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis (IMPRO) acerca da aplicação de redutores constitucionais previstos no Art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, nas hipóteses de acúmulo de benefícios previdenciários. A pauta foi publicada no Diário Oficial de Contas (DOC) do último dia 22.
TCE-MT admite renovação de quantitativos em prorrogação de Atas de Registro de Preços
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|Conselheiro-relator, Guilherme Antonio Maluf. Clique aqui para ampliar
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) respondeu, na sessão ordinária da última terça-feira (21), à consulta formulada pela Prefeitura de Água Boa sobre a possibilidade de renovação dos quantitativos registrados em Ata de Registro de Preços (ARP) nos casos de prorrogação de sua vigência. O processo foi relatado pelo conselheiro Guilherme Antonio Maluf.
A dúvida apresentada ao Tribunal dizia respeito à interpretação dos §§ 4º e 5º do artigo 86 da Lei nº 14.133/2021, que tratam da prorrogação da ARP. Especificamente, o município buscava saber se, ao estender o prazo de validade da ata, seria também possível recompor o saldo de bens ou serviços originalmente registrados, inclusive para adesões de novos órgãos.
Após análise das unidades técnica do TCE-MT, consolidou-se o entendimento de que a renovação do quantitativo inicialmente registrado é juridicamente possível, desde que atendidos aos seguintes critérios específicos: haja previsão normativa; seja comprovado o preço vantajoso; haja previsão expressa no edital e na ata de registro de preços; a prorrogação da ata de registro de preços ocorra dentro do prazo de sua vigência; a renovação não ultrapasse os quantitativos originais dos bens e serviços; e haja prévia consulta e aceitação do fornecedor
Maluf destacou que a prorrogação da ata não implica ampliação ilimitada do objeto, mas pode autorizar a recomposição do quantitativo registrado, desde que o procedimento tenha sido devidamente planejado e respaldado em norma local. “A decisão reflete os princípios da legalidade, da isonomia, do planejamento, da vantajosidade e da economicidade, previstos na Lei nº 14.133/2021”, observou o conselheiro.
Ministério da Saúde lança chamada pública para mapear experiências exitosas em proteção social às pessoas com tuberculose
Prefeitura de Sinop abre inscrições para cursos gratuitos do programa Qualifica Turismo
Servidores da Câmara de Cuiabá recebem homenagem em sessão solene ao Dia do Servidor Público
Ranalli apresenta moção de apoio e elogia operação policial no Rio de Janeiro
Promotora de Justiça lança livro sobre consensualidade nesta quarta (29)
Segurança
PRF apreende 5.720 maços de cigarros sem nota fiscal em Primavera do Leste (MT)
Na tarde de 28 de outubro de 2025, por volta das 18h34, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um caminhão...
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E FORÇA TÁTICA APREENDEM PASTA BASE DE COCAÍNA EM CUIABÁ (MT)
Na manhã desta terça-feira (28), uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Força Tática da Polícia...
Força Tática conduz dupla por tráfico de drogas e apreende R$ 10,5 mil em dinheiro do crime
Policiais militares da Força Tática do 13º Comando Regional prenderam um homem, de 21 anos, e apreenderam um adolescente, de...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
