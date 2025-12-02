TCE MT
TCE-MT emite parecer prévio favorável às contas de mais quatro municípios
O Plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) emitiu parecer prévio favorável, com ressalvas, à aprovação das contas anuais de governo de Alto Taquari, Araguaiana, Reserva do Cabaçal e Ribeirãozinho. Os processos dizem respeito ao exercício de 2024 e foram apreciados na sessão extraordinária de quinta-feira (27), sob relatoria do conselheiro Guilherme Maluf.
Alto Taquari
Em 2024, a gestão de Alto Taquari obteve superávit na execução orçamentária no valor de R$ 3,38 milhões e na situação financeira de R$ 5,55 milhões. Além disso, para cada R$ 1,00 de restos a pagar, há R$ 3,92 de disponibilidade financeira, indicando equilíbrio financeiro.
Nos investimentos em políticas públicas, o município aplicou 25,46% da receita em Educação (mínimo de 25%) e 23,92 % em Saúde (mínimo de 15%). A Cobertura da Atenção Básica (CAB) do município foi classificada como satisfatória e a Cobertura Vacinal (CV) atingiu os patamares recomendados, contribuindo para o controle de doenças imunopreveníveis.
“Alto Taquari configura-se um cenário marcado pela prosperidade econômica, embora ainda permeado por desafios administrativos. Inserido no eixo logístico das exportações de grãos, o município consolidou-se como polo de serviços e geração de empregos, apresentando baixo índice de insegurança alimentar”, pontuou o conselheiro relator.
As despesas com pessoal do Poder Executivo corresponderam a 40,74% (limite de 54%) e os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês, contudo não observaram o limite legal estabelecido, resultando em irregularidade. A unidade técnica concluiu, contudo, que a extrapolação foi pequena e sugeriu a expedição de recomendação para que o limite seja observado nos próximos exercícios.
O conselheiro Guilherme Maluf acolheu o parecer do Ministério Público de Contas (MPC) e votou pela emissão de parecer prévio favorável com ressalvas à aprovação das contas.
Araguaiana
Araguaiana demonstrou uma execução orçamentária superavitária no valor de R$ 1,7 milhão e a situação financeira revela a existência de superávit de R$ 3,25 milhões. O Quociente de Disponibilidade Financeira indica equilíbrio, com R$ 2,51 de disponibilidade financeira para cada R$ 1,00 de restos a pagar.
Em relação aos limites constitucionais, o total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo foi o equivalente a 45,44%, respeitando o limite de legal de 54%. Os repasses ao Poder Legislativo também observaram o limite legal, bem como ocorreram até o dia 20 de cada mês.
No tocante à Saúde, foi aplicado o equivalente a 21,88% do produto da arrecadação dos impostos, atendendo ao mínimo constitucional de 15%. Já no que se refere à manutenção e desenvolvimento do ensino, o investimento foi de 29,45%, atendendo ao mínimo de 25%.
“Sobre o aspecto global das Contas, compreendo que as irregularidades remanescentes não possuem o condão de maculá-las ou justificar a emissão de parecer prévio contrário, especialmente por não ter ocasionado seu desequilíbrio”, destacou o conselheiro ao acolher o parecer ministerial e votar pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, com ressalvas.
Reserva do Cabaçal
O município obteve superávit na execução orçamentária no valor de R$ 420,43 mil e na situação financeira de R$ 2,95 milhões, além de equilíbrio financeiro para arcar com os restos a pagar inscritos.
Em relação aos mínimos constitucionais, a gestão aplicou 17,46% em Saúde (mínimo de 15%) e 29,80% em Educação (mínimo de 25%). O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo foi o equivalente a 41,84%, respeitando o limite legal de 54% e o repasse ao poder Legislativo também ficou dentro do limite.
“As contas evidenciam o cumprimento dos limites legais e constitucionais referentes à Educação, Saúde, além de avanços na execução das políticas públicas, sendo suficiente expedir recomendações e determinações de melhoria à gestão”, deliberou o conselheiro Maluf, ao apresentar seu voto pela emissão de parecer prévio favorável, com ressalvas, à aprovação das contas, em consonância com o MPC.
Ribeirãozinho
A gestão municipal de Ribeirãozinho obteve, no exercício de 2024, resultado da execução orçamentária superavitário no valor de R$ 1,74 milhão, bem como superávit no Quociente da Situação Financeira de R$ 3,67 milhões e equilíbrio financeiro para arcar com os restos a pagar.
No tocante à Saúde, o gestor aplicou o equivalente a 19,71% (mínimo de 15%). A Cobertura da Atenção Básica (CAB) foi classificada como alta e a Cobertura Vacinal (CV), como boa. Já no que se refere à Educação, foi investido 27,49% (mínimo de 25%). Atinente à fila em creches e pré-escola em Mato Grosso, Ribeirãozinho apresentou situação favorável, sem existência de crianças na fila de espera.
O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo foi de 27,85%, abaixo do limite legal de 54%, e os repasses ao Legislativo também obedeceram ao limite legal estabelecido para a pasta. Diante do exposto, o conselheiro acolheu o parecer ministerial e, de igual modo, votou pela emissão de parecer prévio favorável, com ressalvas, à aprovação das contas. Todos os posicionamentos do relator foram seguidos por unanimidade do Plenário.
TCE-MT fará mesa técnica para revisar valores de obras de pavimentação em Mato Grosso
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, anunciou, nesta segunda-feira (1°), mesa técnica para debater soluções para a defasagem de valores pagos por obras de pavimentação. A medida foi solicitada pelo Sindicato da Indústria da Construção Pesada (Sincop), que aponta discrepâncias de até R$ 2,5 milhão por km em relação a estados vizinhos, como Rondônia.
A reunião de instauração da mesa foi marcada para quarta-feira, 10 de dezembro. “É tão grave a situação e tão urgente a solução, que nós já marcamos uma mesa técnica. Essas empresas são as grandes construtoras que fazem o desenvolvimento de Mato Grosso, que geram emprego e pagam impostos, mas elas estão quebrando”, disse o presidente.
Para garantir o consenso sobre a questão, o Tribunal vai reunir representantes do Governo, Assembleia Legislativa e do setor da construção pesada. “Tenho certeza que o Governo tem boa vontade e que será feita a equiparação. Vamos fazer essa mesa técnica para contribuir com o próprio Governo, porque talvez muita gente que deveria estar sabendo disso, não está sabendo”, acrescentou Sérgio Ricardo.
De acordo com o presidente do Sincop, José Alexandre Schutze, todas as empresas do segmento vêm fechando o ano com resultado financeiro negativo devido aos valores praticados. “100% das empresas hoje estão em dificuldade financeira. Isso, em função dos preços que a gente tem trabalhado. Fecha o ano, faz o balanço e o resultado financeiro é negativo.”
Ao destacar a agilidade na resposta do Tribunal, Schutze ressaltou que o objetivo é garantir uma tabela de preços justa. O estado está com milhares de quilômetros de rodovias graças ao nosso trabalho. A recuperação de rodovias, pontes, tudo graças ao nosso trabalho. Nós estamos lá na frente fazendo as obras. E esses empresários não podem ficar sujeitos a fechar o ano com saldo negativo nos seus balanços.”
Também participaram da reunião os deputados estaduais Carlos Avalone, Sebastião Rezende e Valmir Moretto, além do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar.
Sérgio Ricardo articula plano para desenvolver Vale do Rio Cuiabá em ação ambiental com MPMT
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), Sérgio Ricardo, defendeu a construção de um plano integrado para impulsionar a agricultura familiar e destravar gargalos históricos do Vale do Rio Cuiabá. A proposta foi anunciada nesta segunda-feira (1) durante a mobilização da ação Rio Cuiabá + Limpo, desdobramento do projeto Travessia Pantaneira coordenado pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), que reúne comunidades ribeirinhas e órgãos públicos em uma força-tarefa de limpeza que se estende até 5 de dezembro.
Para Sérgio Ricardo, o trabalho se conecta diretamente ao enfrentamento das desigualdades regionais no Vale do Rio Cuiabá. Ele destacou que o fortalecimento da cadeia produtiva baseada em irrigação e na produção de hortifrutigranjeiros é um dos pilares da proposta. “O Estado vai ter que olhar para isso. Tenho certeza de que o governador já vai correr atrás, porque é dedicado, trabalha muito e desenvolve muito. A partir de agora vamos amadurecer rápido.”
O presidente lembrou ainda que a base jurídica para a integração regional já existe, ao destacar que a lei que criou a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá é de sua autoria enquanto deputado. O conjunto, formado por 13 municípios permite que os problemas sejam enfrentados de maneira articulada. “Quando a União discute divisão de recursos, primeiro são tratadas as regiões metropolitanas, porque é onde há maior concentração de pessoas, de problemas e de necessidades.”
A promotora Ana Luiza Peterlini, da 15ª Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Cuiabá, destacou que a mobilização busca sensibilizar a população sobre o impacto do descarte inadequado de resíduos, lembrando que mesmo quem mora longe do rio contribui involuntariamente para a poluição. “O resíduo que não tem destinação adequada acaba indo para os córregos urbanos e desaguando no Cuiabá, chegando ao Pantanal.”
Peterlini reforçou que o enfrentamento do problema exige cooperação entre instituições e comunidades. “É importante uma união de esforços”, afirmou. Segundo ela, a presença de municípios, Tribunal de Contas, Ministério Público do Trabalho, Ipaer, organizações civis e ribeirinhos demonstra o compromisso coletivo em recuperar o rio. “Esse empenho mostra que podemos transformar o Rio Cuiabá em um rio cada dia mais limpo e menos poluído”, reforçou.
Na ocasião, o juiz Emerson Luis Pereira Cajango, do Juizado Volante Ambiental (Juvam), destacou que o marco legal do saneamento impõe metas desafiadoras para os municípios até 2033, como alcançar 99% da população com acesso à água potável e 90% com rede de esgoto. “É um desafio muito grande, e que já está próximo. Mas eu tenho certeza de que, com esse esforço, nós vamos conseguir que o objetivo comum seja alcançado.”
A procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT-MT), Thaylise Zaffani, ressaltou que o projeto mobiliza diversas entidades e diferentes esferas de governo, o que considera um bom indicativo para o sucesso das ações no Vale do Rio Cuiabá. “Estamos aqui para reforçar que queremos ajudar no desenvolvimento. Não queremos sair apenas fiscalizando e punindo. Isso é importante, mas mais importante é a promoção de um trabalho que vá garantir uma vida digna para as pessoas.”
A ação realizada pela manhã teve como foco a coleta de resíduos nas comunidades próximas ao Rio Cuiabá, incluindo materiais como colchões, televisores, plásticos e vidros. A programação começou em Cuiabá, com visita técnica à Ecobarreira e coleta por barco no trecho urbano do rio. Em seguida, a comitiva seguiu para Santo Antônio de Leverger, onde participou da mobilização na comunidade Varginha.
Para a prefeita de Santo Antônio de Leverger, Francieli Magalhães, que integra a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, a principal dificuldade do município está na ausência de coleta seletiva estruturada. “Nós temos muitas dificuldades, principalmente com a coleta seletiva, porque os caminhões recolhem o lixo, mas não é feita a separação dos materiais”, explicou. Segundo ela, ações integradas podem ajudar a reorganizar a realidade local. “Essas iniciativas fortalecem os municípios que têm pouca arrecadação e ajudam as prefeituras a planejar a vida das pessoas e dos produtores”, concluiu.
Também participaram da ação os promotores de Justiça Henrique Schneider e Joelson de Campos Maciel, o secretário da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb), Felipe Welaton, e a representante da Unidade Mista de Pesquisa e Inovação (Umipi) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Marisa Bezerra.
