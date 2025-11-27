TCE MT
TCE-MT facilita logística e reforça estoques do MT-Hemocentro
|Crédito: Diego Rodrigues/MPC
|Em parceria com o MT Hemocentro, o TCE-MT realizou três campanhas de doação de sangue em 2025.
A Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), realizou a terceira campanha de doação de sangue de 2025, nesta quinta-feira (27). A iniciativa leva a unidade móvel do MT Hemocentro ao estacionamento do Tribunal, aproximando o serviço dos servidores e contribuindo diretamente para a regularidade dos estoques do único banco de sangue público do estado.
De acordo com o médico responsável pelo setor de doações do MT Hemocentro, Manoel Rômulo, a parceria tem impacto direto no atendimento à população. “O MT Hemocentro é o único banco de sangue público do Mato Grosso e conta com parceiros como o TCE-MT na convocação de doadores. Essas ações são essenciais para manter a regularidade dos estoques, especialmente neste período do ano, quando muitos doadores regulares viajam por conta das férias”, explicou, reforçando que o deslocamento das equipes até instituições parceiras é estratégico.
|Crédito: Diego Rodrigues/MPC
|Mulheres podem doar a cada quatro meses, enquanto homens devem respeitar um intervalo mínimo de três meses.
A facilidade oferecida pelo TCE-MT tem estimulado a participação de servidores que já são doadores habituais, como Sidinei Fernandes de Souza, da Comissão Permanente de Infraestrutura, Tecnologia e Desestatização.“A vinda da unidade móvel facilita muito para nós. É prático e evita o deslocamento até o Hemocentro. Vale a pena ser doador porque a dor é mínima e as restrições também, mas salvar vidas e é muito mais importante do que qualquer desconforto.”
A adesão crescente à campanha também é resultado do trabalho contínuo realizado pelo NQVT. Para Antônia Martins Bezerra, auxiliar técnica da unidade, a parceria fecha um ciclo de incentivo e conscientização ao longo de todo o ano. “Fazer parte desse esforço é muito gratificante. Os servidores já esperam pela ação, perguntam quando será a próxima edição e participam com entusiasmo. Realizamos essa campanha pelo menos três vezes ao ano e temos visto resultados muito positivos”, declarou a servidora.
|Crédito: Diego Rodrigues/MPC
|Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.
Antônia destaca ainda que o evento tem atraído não apenas servidores, mas também pessoas do entorno. “Os colaboradores podem trazer familiares, amigos e colegas para contribuir. É uma corrente do bem que cresce a cada edição”, celebrou.
Também doador frequente, Michael Douglas Andrade é servidor de Gabinete no TCE-MT e reforça a importância da mobilização. “Eu costumo doar regularmente e o Tribunal torna tudo mais conveniente ao trazer a equipe do Hemocentro até aqui. Às vezes o deslocamento até a sede do Hemocentro é difícil, mas a ação facilita muito. Todos que têm condições deveriam contribuir, pois quem doa sangue salva vidas”, destacou.
Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Para doar, é necessário estar saudável, alimentado, pesar no mínimo 50 kg, apresentar documento oficial com foto e ter entre 16 e 69 anos. Alguns impedimentos temporários incluem gripe, alergias, diarreia, gravidez e procedimentos como tatuagem ou micropigmentação recentes. Já doenças como hepatites B e C, HIV, Doença de Chagas e alguns problemas crônicos de saúde impedem a doação de forma definitiva. Mulheres podem doar a cada quatro meses, enquanto homens devem respeitar um intervalo mínimo de três meses.
Aqueles que desejam doar diretamente no MT Hemocentro devem agendar o atendimento pelo telefone (65) 3623-0044 ou (65) 9 8433-0624. As doações ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, na Rua 13 de Junho, 1055 – Porto, Cuiabá-MT.
TCE MT
Contas de mais cinco municípios recebem parecer favorável do TCE-MT
|Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
|Conselheiro-relator, Campos Neto. Clique aqui para ampliar
O Plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) emitiu parecer prévio favorável às contas anuais de governo de Juruena, Tesouro, Nova Brasilândia, Santo Antônio do Leste e Brasnorte. Sob relatoria do conselheiro Campos Neto, os processos foram apreciados na sessão ordinária desta terça-feira (25). Em todos os casos, o relator verificou um cenário fiscal positivo, além do cumprimento dos limites constitucionais e legais.
“Nota-se um cenário satisfatório, tendo em vista que houve economia orçamentária, superávit orçamentário, considerando a metodologia da Resolução Normativa nº 43/2013/TCE/MT, bem como suficiência financeira para pagamento das obrigações de curto prazo”, afirmou na ocasião.
Juruena
É o caso de Juruena, onde houve superávit financeiro de R$ 12,4, garantindo disponibilidade financeira de R$ 3,22 para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos. “O que revela sua notória solvência em relação às obrigações de curto prazo, quando analisadas no contexto global”, avaliou Campos Neto.
O município aplicou 25,6% em manutenção e desenvolvimento do ensino (mínimo 25%), destinou 97% do Fundeb ao magistério (mínimo 70%) e investiu 25,3% na saúde (mínimo 15%). As despesas com pessoal do Executivo ficaram em 45,3% da Receita Corrente Líquida (limite 54%).
“Sublinha-se que o Índice de Gestão Fiscal (IGFM) no exercício de 2024 totalizou 0,70, o que demonstra que o município alcançou o Conceito B (Boa gestão), e que o resultado melhorou comparando-se com o exercício de 2023 (0,66)16”, destacou o conselheiro em seu voto.
Tesouro
Já em Tesouro, a gestão aplicou 30,9% da receita corrente líquida na manutenção e desenvolvimento do ensino, 20,15% nos serviços de saúde e 107,9% na remuneração dos profissionais do magistério. A despesa total com pessoal do Poder Executivo correspondeu a 16,8%.
“Igualmente, constata-se que a relação entre as Despesas Correntes e as Receitas Correntes não superou 95% no período de 12 (doze) meses, o que revela o atendimento do limite previsto no art. 167-A, da CF/88”, explicou o conselheiro-relator.
Nova Brasilândia
Em Nova Brasilândia, foram aplicados 26,9% da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino, 18,51% nos serviços de saúde e 76,09% na remuneração dos profissionais do magistério. A despesa total com pessoal do Poder Executivo correspondeu a 39,8%.
Sobre a Previdência do município, após a apresentação da defesa, ficou caracterizada a adimplência das contribuições previdenciárias dos segurados, patronais e suplementares, devidas ao RPPS. “Nesse campo, registro que o ente se encontra com o Certificado de Regularidade Previdenciária”, completou.
Santo Antônio do Leste
De acordo com o relator, Santo Antônio do Leste investiu 36,9% da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino, 28,9% nos serviços de saúde e 107,8% na remuneração dos profissionais do magistério. A despesa total com pessoal do Poder Executivo correspondeu a 51,1%.
Neste contexto, Campos Neto ponderou que, apesar de o gasto com pessoal do Executivo ter ficado dentro do limite legal de 54%, o município ultrapassou o limite de alerta, que corresponde a 90% desse total, motivo pelo qual recomendou a adoção de medidas pelo Executivo.
“Compreendo apropriado recomendar a adoção de medidas necessárias de modo a evitar a ocorrência futura de irregularidade gravíssima e/ou que o ente municipal incorra nas vedações legais indicadas no artigo 22, parágrafo único, da LC 101/2001, caso a despesa total com pessoal exceda a 95% do limite.”
Brasnorte
A Prefeitura de Brasnorte também cumpriu com os limites constitucionais e legais, tendo aplicado 26,8% da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino, 29,7% nos serviços de saúde e 88,6% na remuneração dos profissionais do magistério. A despesa total com pessoal do Poder Executivo correspondeu a 37,9%.
Com relação às falhas constatadas, assim como nos outros quatro balanços, Campos Neto orientou o fortalecimento do planejamento fiscal, a correção de fragilidades contábeis e o aprimoramento da transparência, além de melhorias na execução de políticas públicas de saúde e educação, por exemplo.
“O contexto geral das contas se revela positivo. Logo, buscando primar pela coerência, na visão desta relatoria, as irregularidades remanescentes e as recomendações expedidas buscam apenas colaborar com o aprimoramento da gestão e não implicam em uma avaliação global negativa e nem justificam a expedição de ressalvas”, concluiu.
TCE MT
TCE-MT aponta superávits financeiros e emite parecer favorável às contas de Vale de São Domingos e General Carneiro
|Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
|Conselheiro-relator, Guilherme Antonio Maluf. Clique aqui para ampliar
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo de Vale de São Domingos e General Carneiro. Sob relatoria do conselheiro Guilherme Antonio Maluf, os balanços são referentes ao exercício de 2024 e foram apreciados na sessão ordinária desta terça-feira (25).
De acordo com o relator, Vale do São Domingos aplicou 96,1% das receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) na remuneração do magistério (mínimo de 70%) e 17,4% na Saúde (mínimo de 15%). Já a despesa com pessoal do Executivo representou 36,1% da Receita Corrente Líquida (máximo de 54%).
O voto registra que o município também apresentou execução financeira equilibrada, com superávit de R$ 5,4 milhões ao final do exercício e ampla capacidade de honrar compromissos imediatos, já que a disponibilidade financeira superou em mais de nove vezes o montante inscrito em restos a pagar.
“O Quociente da Situação Financeira revela a existência de superávit de R$ 5,4 milhões, que poderá ser utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais no exercício seguinte, desde que respeitadas a fonte e a destinação específica”, acrescentou o conselheiro.
Com relação às irregularidades apontadas, emitiu uma série de determinações e recomendações para que a prefeitura corrija falhas contábeis, aprimore o planejamento orçamentário e assegure a conformidade previdenciária. Entre as medidas, destacou a necessidade de regularizar os Procedimentos Contábeis Patrimoniais.
“Sob o aspecto global, em sintonia com o Ministério Público de Contas, compreendo que as irregularidades remanescentes não possuem o condão de macular as Contas ou justificar a emissão de parecer prévio contrário, especialmente diante dos demais resultados positivos”, pontuou Maluf.
General Carneiro
No caso de General Carneiro, o relator ressaltou que o exercício de 2024 foi encerrado com situação fiscal favorável. Houve superávit financeiro de R$ 3,9 milhões e superávit orçamentário de R$ 5,6 milhões. Além disso, o balanço aponta para economia orçamentária de R$ 1,5 milhão.
“A Regra de Ouro do art. 167, III, da CRFB/1988, que veda que os ingressos financeiros provenientes de endividamento (operações de crédito) sejam superiores às despesas de capital (investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida), foi observada”, acrescentou o conselheiro.
A gestão cumpriu todos os limites e percentuais e constitucionais e legais, tendo aplicado 29,8% da receita corrente líquida nas ações de Saúde (mínimo de 15%), 26,1% na manutenção e desenvolvimento do ensino (mínimo de 25%) e 108% na valorização e remuneração dos profissionais do magistério (mínimo de 70%).
Sobre as falhas mantidas no processo, o relator entendeu ser suficiente a expedição de recomendações e determinações que incluem o fortalecimento da gestão previdenciária, a regularização de documentos obrigatórios e adesão ao Pró-Gestão, dentre outros.
Assim como no voto de Vale de São Domingos, Maluf recomendou ainda ações para a melhoria da execução de políticas públicas voltadas à educação, combate ao desmatamento e às queimadas e enfrentamento à violência doméstica, bem como o aprimoramento da transparência fiscal, a partir da implementação do SIAFIC.
“Alerto que, nas próximas instruções de contas, a ausência de implementação do SIAFIC poderá ensejar apontamento de irregularidade por descumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis”, pontuou o relator, que teve seu posicionamento acompanhado por unanimidade pelo Plenário.
