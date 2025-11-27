TCE-MT facilita logística e reforça estoques do MT-Hemocentro

Crédito: Diego Rodrigues/MPC Em parceria com o MT Hemocentro, o TCE-MT realizou três campanhas de doação de sangue em 2025.

A Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), realizou a terceira campanha de doação de sangue de 2025, nesta quinta-feira (27). A iniciativa leva a unidade móvel do MT Hemocentro ao estacionamento do Tribunal, aproximando o serviço dos servidores e contribuindo diretamente para a regularidade dos estoques do único banco de sangue público do estado.

De acordo com o médico responsável pelo setor de doações do MT Hemocentro, Manoel Rômulo, a parceria tem impacto direto no atendimento à população. “O MT Hemocentro é o único banco de sangue público do Mato Grosso e conta com parceiros como o TCE-MT na convocação de doadores. Essas ações são essenciais para manter a regularidade dos estoques, especialmente neste período do ano, quando muitos doadores regulares viajam por conta das férias”, explicou, reforçando que o deslocamento das equipes até instituições parceiras é estratégico.

Mulheres podem doar a cada quatro meses, enquanto homens devem respeitar um intervalo mínimo de três meses.

A facilidade oferecida pelo TCE-MT tem estimulado a participação de servidores que já são doadores habituais, como Sidinei Fernandes de Souza, da Comissão Permanente de Infraestrutura, Tecnologia e Desestatização.“A vinda da unidade móvel facilita muito para nós. É prático e evita o deslocamento até o Hemocentro. Vale a pena ser doador porque a dor é mínima e as restrições também, mas salvar vidas e é muito mais importante do que qualquer desconforto.”

A adesão crescente à campanha também é resultado do trabalho contínuo realizado pelo NQVT. Para Antônia Martins Bezerra, auxiliar técnica da unidade, a parceria fecha um ciclo de incentivo e conscientização ao longo de todo o ano. “Fazer parte desse esforço é muito gratificante. Os servidores já esperam pela ação, perguntam quando será a próxima edição e participam com entusiasmo. Realizamos essa campanha pelo menos três vezes ao ano e temos visto resultados muito positivos”, declarou a servidora.

Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

Antônia destaca ainda que o evento tem atraído não apenas servidores, mas também pessoas do entorno. “Os colaboradores podem trazer familiares, amigos e colegas para contribuir. É uma corrente do bem que cresce a cada edição”, celebrou.

Também doador frequente, Michael Douglas Andrade é servidor de Gabinete no TCE-MT e reforça a importância da mobilização. “Eu costumo doar regularmente e o Tribunal torna tudo mais conveniente ao trazer a equipe do Hemocentro até aqui. Às vezes o deslocamento até a sede do Hemocentro é difícil, mas a ação facilita muito. Todos que têm condições deveriam contribuir, pois quem doa sangue salva vidas”, destacou.

Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Para doar, é necessário estar saudável, alimentado, pesar no mínimo 50 kg, apresentar documento oficial com foto e ter entre 16 e 69 anos. Alguns impedimentos temporários incluem gripe, alergias, diarreia, gravidez e procedimentos como tatuagem ou micropigmentação recentes. Já doenças como hepatites B e C, HIV, Doença de Chagas e alguns problemas crônicos de saúde impedem a doação de forma definitiva. Mulheres podem doar a cada quatro meses, enquanto homens devem respeitar um intervalo mínimo de três meses.

Aqueles que desejam doar diretamente no MT Hemocentro devem agendar o atendimento pelo telefone (65) 3623-0044 ou (65) 9 8433-0624. As doações ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, na Rua 13 de Junho, 1055 – Porto, Cuiabá-MT.

