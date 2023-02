TCE-MT formaliza parcerias para Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Pantanal 2023

Anfitrião das Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Pantanal 2023 (OTC Pantanal), que serão sediadas em Cuiabá de 8 a 15 de outubro, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) reuniu, nesta segunda-feira (6), a Associação Nacional Olímpica, Recreativa, Cultural e Social dos Tribunais de Contas do Brasil (ANOSTC) e o Governo do Estado em uma reunião estratégica para alinhar pontos do evento que irá unir servidores de todo país e fomentar a economia mato-grossense.

Para o presidente do TCE-MT, conselheiro José Carlos Novelli, a OTC Pantanal vai ficar para história de Mato Grosso, sendo que o governo é um importante parceiro em virtude da estrutura de apoio. Novelli também enfatizou o entusiasmo, compromisso e capacidade técnica do presidente da Comissão Local para Organização das olimpíadas, conselheiro Sérgio Ricardo.

Na oportunidade, Sérgio Ricardo também enalteceu a importância das parcerias para o sucesso do evento e o protagonismo de Mato Grosso. “Estamos fazendo história, é a primeira vez que estamos realizando as Olimpíadas do Pantanal. Mato Grosso é sinônimo de acontecimento, protagonismo. Vamos movimentar a economia de Mato Grosso, a rede hoteleira, a rede de restaurantes, de agências de turismo, de pontos turísticos. Mais de 1,2 mil atletas de todo Brasil vão conhecer os municípios e o potencial turístico que nós temos”.

Conforme o presidente da ANOSTC, Evandro Arruda, as parcerias são fundamentais, uma vez que as olímpiadas envolvem o tripé social, esportivo e de intercâmbio técnico. “Além, obviamente, dos recursos que são empregados por meio das inscrições de cada atleta, também precisamos dos espaços liberados pela prefeitura, pelo governo, que nos ajudam a fomentar o sucesso desse evento”.

Evandro Arruda fez questão de salientar ainda as particularidades do evento em Mato Grosso, que pela primeira vez vai trazer o bozó como uma modalidade das olimpíadas. Ele, inclusive, recebeu um kit do conselheiro Sérgio Ricardo com um exemplar do jogo. “Vai ser uma surpresa muito grande. Nós vamos enviar para todas as 27 delegações do país e para o Uruguai e Paraguai que também vêm e vai ser muito gostoso. Esse vai ser o diferencial do evento aqui em Cuiabá”.

Presente na reunião, o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Neves, pontuo que eventos como as Olimpíadas dos Tribunais de Contas têm duas importâncias primordiais: movimentar a economia e estimular a atividade física. “Além de movimentar o turismo, servidores ativos prestam serviços de melhor qualidade. A gente acredita muito nisso e qualquer evento que for estimular esse tipo de atividade a gente está sempre pronto para apoiar”.

O coordenador-geral da comissão local, Nelson Kawahara, ratificou a importância da OTC para Mato Grosso e destacou a introdução do bozó como modalidade esportiva. “É a divulgação, não só do Tribunal de Contas, mas de todo Mato Grosso, do Pantanal, de Chapada dos Guimarães, de Nobres, nós vamos colocar tudo isso na programação. Também vamos introduzir o bozó, vamos entregar um kit para cada estado, é um esporte bem cuiabano e vai ser muito interessante essa divulgação”.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: [email protected]

Flickr: clique aqui

Fonte: TCE MT