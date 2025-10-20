TCE MT
TCE-MT inicia auditoria externa para manutenção de certificações da ABNT
|Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
|Auditoria externa da ABNT teve início nesta segunda-feira. Clique aqui para ampliar
Teve início, nesta segunda-feira (20), a auditoria externa realizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) nos processos do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) certificados com os selos ISO 9001 e 50001. Nos próximos quatro dias, o auditor responsável, José Eduardo Rodrigues, irá avaliar os critérios e normas por meio de documentação referente ao exercício do último ano da instituição.
“Eu avalio se estão sendo cumpridos os requisitos, pois quando se deixa de cumprir os requisitos dessas duas normas, pode ter perda para o negócio e para o sistema de gestão integrado do Tribunal. Então, a gente olha com positividade. Essa é uma auditoria positiva para gerar valor”, explicou o auditor da ABNT.
Conforme a coordenadora de Planejamento Estratégico Institucional do TCE-MT, Mônica Botelho, a reunião de abertura da auditoria é parte dos requisitos atendidos pelo TCE-MT. “Essa reunião de abertura é necessária para atender um dos requisitos da norma. Nós participamos com todos os gestores de todos os processos envolvidos e nos reunimos com o auditor para falarmos sobre como essa auditoria será conduzida, como será o cronograma e os itens que serão auditados.”
Neste ano, o TCE-MT passa pela auditoria externa de manutenção. Para a coordenadora, a expectativa é manter o resultado positivo dos últimos anos e continuar mostrando as melhorias implementadas. “O ciclo é de três anos para nova auditoria de recertificação. Neste ano, estamos passando por auditoria de manutenção. Da mesma forma, o auditor verifica todos os processos e ao final relata tudo o que identificou, seja de não conformidade ou oportunidade de melhoria. É um trabalho essencial para que a gente possa cada vez mais melhorar os nossos processos internos.”, completa Mônica.
Entre os pontos avaliados estão os 24 requisitos da norma ISO 50001, que regulamenta o Sistema de Gestão de Energia do TCE-MT. A gerente do SGE, Débora Finazzi, destaca que o Tribunal demonstra evidências de conformidade e apresenta os resultados obtidos ao longo do ano. “Além de comprovar o cumprimento dos requisitos normativos, mostramos o trabalho de monitoramento da eficiência energética realizado no período, com base em oito indicadores, como o consumo em quilowatt-hora e a produtividade do TCE em relação ao uso de energia”, exemplificou.
Já no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, sete processos de excelência são certificados com o selo ISO 9001. Entre eles, está o Sistema de Gerenciamento de Prazos e Sistematização das Atividades (SGP), monitorado pela Corregedoria-Geral do TCE-MT. Conforme a assessora jurídica Eliane Cunha, o setor mantém uma rotina de preparação e aprimoramento contínuo.
“O SGP é importante pelo monitoramento dos prazos processuais dentro do Tribunal. Isso simplifica a gestão, evitando que os gestores necessitem verificar individualmente o andamento de cada unidade. Mensalmente, a Corregedoria encaminha uma planilha aos gestores, informando a situação dos processos, identificando processos paralisados por longo período e aqueles próximos à prescrição ou decadência. Essa prática contribui para a celeridade processual”, esclareceu Eliane.
Até a próxima quinta-feira (23), o auditor José Eduardo Rodrigues realizará a avaliação de todos os processos relacionados aos sistemas certificados. As conclusões serão apresentadas em feedback e encaminhadas oficialmente à ABNT, reforçando o compromisso do TCE-MT com a qualidade, a transparência e a melhoria contínua de sua gestão.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561
Fonte: TCE MT – MT
TCE MT
Pauta do Plenário Virtual conta com 70 processos nesta semana
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) inicia, nesta segunda-feira (20), mais uma sessão do Plenário Virtual, que seguirá até sexta-feira (24). Estão previstos julgamentos de 70 processos, abrangendo representação de natureza externa, tomadas de contas, recursos, pedidos de aposentadoria, revisões e pensões. Clique aqui e confira a pauta completa.
Entre os processos a serem julgados, consta representação de natureza interna proposta em desfavor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá referente às supostas irregularidades pela não realização de procedimentos licitatórios, ocorrência de irregularidades em licitações, contratação de entidades do terceiro setor sem a devida comprovação de capacidade técnica, desvio de finalidade na aplicação de recursos vinculados e utlização do terceiro setor com a finalidade de terceirazar ilicitamente mão de obra.
Os documentos referentes aos processos são liberados no Portal do TCE-MT na abertura da sessão, tanto para os envolvidos quanto para a sociedade, inclusive com os votos dos conselheiros. A pauta foi publicada no Diário Oficial de Contas (DOC) do último dia 13.
ISO 9001
O Plenário Virtual integra os sete produtos de excelência do TCE-MT. Certificado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com o selo ISO 9001, o instrumento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), cuja validação foi renovada em 2024 e permanece vigente até 2027.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561
Fonte: TCE MT – MT
TCE MT
Contas de governo de 16 municípios estão na pauta da sessão ordinária desta terça-feira; confira
A pauta da sessão ordinária do Plenário Presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) desta terça-feira (21) conta com 16 contas anuais de governo municipais. Está prevista a apreciação do balanço de Nossa Senhora do Livramento, Santo Afonso, Canabrava do Norte, Guarantã do Norte, Juína, Jauru, Apiacás, Diamantino, Confresa, Peixoto de Azevedo, Rondolândia, Figueirópolis D´Oeste, Nortelândia, Poconé, Terra Nova do Norte e Rosário Oeste.
Consta ainda consulta formal do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambinetal Portal do Araguaia acerca da aplicabilidade da Lei Estadual n° 12.809/2025, que estabelece critérios para entrega de recursos aos municípios a título de transferência voluntária. Clique aqui e confira a pauta na íntegra.
Com início às partir das 14h30, a sessão ordinária é realizada de forma presencial, com transmissão ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e pelo Canal do TCE-MT no YouTube. A pauta foi publicada no Diário Oficial de Contas (DOC) do último dia 15.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561
Fonte: TCE MT – MT
TCE-MT inicia auditoria externa para manutenção de certificações da ABNT
Mutirão Fiscal 2025 disponibiliza canais de atendimento online e presencial
Paciente com suspeita de intoxicação por metanol segue em acompanhamento no Pronto-Socorro de Cuiabá
Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra mulher em Sinop
Distrito de Nova Poxoréu atenderá população com pendências eleitorais
Segurança
Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra mulher em Sinop
Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante, na noite deste domingo (19.10), um homem, de 25 anos, suspeito por...
Polícia Civil prende homem que matou colega de trabalho por ciúmes da ex-companheira
A Polícia Civil prendeu, no sábado (18.10), um homem, de 28 anos, em Paranatinga, acusado de matar o colega de...
Força Tática prende casal com porções de maconha e pasta base de cocaína em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 18...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde celebra os 25 anos da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil e analisa os avanços e desafios da área
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Pix Automático torna-se obrigatório
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025
-
JUSTIÇA7 dias atrás
Projeto de viveiro permanente é lançado com apoio do MPMT
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde recebe medicamento inédito para tratamento de câncer de mama no SUS
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Três comunidades de Nova Bandeirantes serão atendidas por mutirões eleitorais
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde
-
Cuiabá7 dias atrás
Cata-treco percorre CPA IV, Guia e outros sete bairros nesta semana em Cuiabá