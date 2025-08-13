TCE MT
TCE-MT inicia auditoria interna para manter certificações internacionais de qualidade e energia
|Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
|Subsecretário de Planejamento, Guilherme de Almeida, abriu os trabalhos da auditoria interna. Clique aqui para ampliar
Secretários e gestores de diversos setores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) iniciaram, nesta quarta-feira (13), auditoria interna sobre os processos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e do Sistema de Gestão de Energia (SGE), certificados com os selos ISO 9001 e ISO 50001, respectivamente.
A ação, que segue até o dia 21 deste mês, é requisito obrigatório para a manutenção das certificações internacionais e prepara a instituição para auditoria externa, que deve ser realizada em outubro pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
De acordo com o subsecretário de Planejamento, Guilherme de Almeida, as auditorias internas também atendem diretrizes do Planejamento Estratégico Institucional 2022-2027, fortalecendo a governança e sustentabilidade. Por isso, são fundamentais para garantir entregas mais eficientes e alinhadas às necessidades da sociedade.
“A auditoria envolve praticamente todos os setores do Tribunal e garante que o cidadão receba serviços alinhados aos mais altos padrões internacionais de qualidade. É também uma forma de reforçar a busca constante do TCE por melhores práticas de gestão”, destacou ele.
|Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
|Coordenadora de Planejamento Estratégico Institucional, Mônica Botelho, apresenta o cronograma da auditoria. Clique aqui para ampliar
A coordenadora de Planejamento Estratégico Institucional, Mônica Botelho, explicou que, ao longo do processo, a equipe da Seplan visitará as unidades certificadas para conversar com os responsáveis, analisar documentos e avaliar o desempenho de sistemas como o Geo-Obras e o Radar.
“Os gestores dos processos são muito bem-preparados. A auditoria interna ocorre com os auditores que tem uma capacitação da ISO 9001, então, caso seja identificada alguma não conformidade, teremos tempo de corrigi-la antes da visita do auditor externo, evitando riscos para a manutenção do certificado”, disse.
No total, a ISO 9001 abrange sete produtos do TCE-MT: o Geo-Obras, o Radar de Controle Público, a Auditoria Informatizada de Contas Anuais de Governo, o Diário Oficial de Contas (DOC), o Plenário Virtual (PV), o Sistema de Gerenciamento de Prazo (SGP) e o Sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico (SPE).
Além disso, o Tribunal foi o primeiro órgão público do Brasil a receber a certificação ISO 50001, referente ao Sistema de Gestão de Energia, que garante as ações necessárias para melhorar continuamente seu desempenho e consumo energético.
TCE MT
Governador Mauro Mendes ministra aula magna do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira
O 10º módulo do MBA em Gestão de Cidades do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT, que será realizado a partir das 8h30 desta sexta-feira (15), no auditório da Escola Superior de Contas, contará com aula magna do governador do Estado, Mauro Mendes, que abordará o tema “Processo Decisório no Poder Executivo”.
Com transmissão ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e pelo Canal do TCE-MT no YouTube, a aula contará ainda com a participação do secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, e do secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo.
Iniciada em maio, a pós-graduação contará com um total de 24 módulos e faz parte da estratégia da atual gestão do TCE-MT, sob presidência do conselheiro Sérgio Ricardo, para aperfeiçoar a entrega dos mais de mil alunos entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e técnicos municipais, além de servidores da administração estadual de Mato Grosso com formação superior.
O curso é realizado por meio da Escola Superior de Contas, sob coordenação do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar e parceria com a Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp).
Para acessar o cronograma completo de aulas, clique aqui.
Mesa técnica do TCE-MT aprova subsídio do Estado para tarifa da linha de ônibus Cuiabá-Santo Antônio de Leverger
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|A importância do diálogo na busca por soluções envolvendo a prestação de serviços públicos foi destaque na fala do presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo. Clique aqui para ampliar.
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) aprovou proposta que permite a aplicação de subsídio do Governo do Estado na tarifa da linha de ônibus que liga Cuiabá a Santo Antônio de Leverger. Apontado em mesa técnica concluída nesta terça-feira (12), o modelo garante a continuidade do serviço com mais qualidade e sem aumento imediato para os usuários.
A importância do diálogo na busca por soluções envolvendo a prestação de serviços públicos foi destaque na fala do presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, na abertura da reunião, quando também ressaltou a relevância do transporte público de qualidade na região, que em breve contará com o novo Hospital Júlio Muller. “O Tribunal tem feito essa contribuição, que eu entendo que é a maior, de colocar todos juntos em busca de uma solução com efeitos positivos para todas as partes envolvidas.”
|Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
|Sob relatoria do conselheiro Antonio Joaquim, a solução técnico-jurídica construída garante o equilíbrio econômico-financeiro na prestação do serviço.
Sob relatoria do conselheiro Antonio Joaquim, a solução técnico-jurídica construída garante o equilíbrio econômico-financeiro na prestação do serviço, atendendo a reivindicação do Consórcio Metropolitano de Transportes (CMT), que alegou desequilíbrio no contrato vigente.
“É um prazer muito grande contribuir mais uma vez para a solução de um problema para melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio de um bom transporte público. Dentro de seis meses, essa linha vai atender uma demanda muito grande do Hospital Universitário. Consequentemente, vai ter um fluxo de muita gente e precisávamos definir essa situação para evitar que o usuário pagasse a conta da não resolução desse problema”, pontuou Antonio Joaquim.
Como contrapartida, o consórcio deverá implementar melhorias no serviço prestado, incluindo um ônibus adicional na linha Cuiabá-Santo Antônio de Leverger. As exigências também estão alinhadas às demandas formuladas em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual.
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|A mesa técnica foi concluída nesta terça-feira (12). Clique aqui para ampliar.
Para o advogado Alexandre Bustamante, representante do CMT, o resultado positivo demonstra a importância da mesa técnica como ferramenta de consenso. “O TCE-MT conseguiu dar uma solução ao problema que se arrastava há tempos. Já passamos por um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, depois de um processo junto ao Poder Judiciário, mas só agora uma solução foi possível. Através do consensualismo, levamos para a sociedade uma resposta positiva.”
Proposta pelo então relator da Agência de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER), conselheiro José Carlos Novelli, a mesa técnica considerou as alegações do CMT em Representação de Natureza Externa, incluindo alterações unilaterais no contrato, perdas durante a pandemia de Covid-19 e reclassificação da linha como urbana, como já ocorre na linha entre a Capital e Várzea Grande.
|Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
|O presidente da CPNJur, conselheiro Valter Albano, destacou que o modelo modelo poderá ser adotado em outras linhas intermunicipais.
Conduzida pela Comissão Permanente de Normas, Jurisprudência e Consensualismo (CPNJur), a mesa considerou os apontamentos feitos na Ação Civil Pública contra o CMT e a Ager, que questiona o cumprimento das obrigações contratuais por parte da concessionária.
“O Ministério Público Estadual é parceiro e sente-se sempre engrandecido de poder participar e ajudar nas soluções a encontradas pelas mesas técnicas do TCE-MT, que estão inclusive sendo copiadas pelos outros tribunais de contas. A importância desta ação vai além do interesse público e social, pois beneficia toda a população do estado com as soluções encontradas”, declarou o procurador de Justiça Adriano Augusto de Souza.
De acordo com o presidente da CPNJur, conselheiro Valter Albano, a proposta aprovada não se limita à linha entre Cuiabá e Santo Antônio de Leverger. O modelo poderá ser adotado em outras linhas intermunicipais que enfrentem dificuldades operacionais, desde que haja interesse do Estado, recursos disponíveis e critérios técnicos definidos.
As reuniões envolveram ainda a participação de representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), da Controladoria Geral do Estado (CGE) e da Procuradoria Geral do Estado (PGE).
