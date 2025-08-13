TCE-MT inicia auditoria interna para manter certificações internacionais de qualidade e energia

Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT aqui para ampliar Subsecretário de Planejamento, Guilherme de Almeida, abriu os trabalhos da auditoria interna. Cliquepara ampliar

Secretários e gestores de diversos setores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) iniciaram, nesta quarta-feira (13), auditoria interna sobre os processos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e do Sistema de Gestão de Energia (SGE), certificados com os selos ISO 9001 e ISO 50001, respectivamente.

A ação, que segue até o dia 21 deste mês, é requisito obrigatório para a manutenção das certificações internacionais e prepara a instituição para auditoria externa, que deve ser realizada em outubro pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

De acordo com o subsecretário de Planejamento, Guilherme de Almeida, as auditorias internas também atendem diretrizes do Planejamento Estratégico Institucional 2022-2027, fortalecendo a governança e sustentabilidade. Por isso, são fundamentais para garantir entregas mais eficientes e alinhadas às necessidades da sociedade.

“A auditoria envolve praticamente todos os setores do Tribunal e garante que o cidadão receba serviços alinhados aos mais altos padrões internacionais de qualidade. É também uma forma de reforçar a busca constante do TCE por melhores práticas de gestão”, destacou ele.

A coordenadora de Planejamento Estratégico Institucional, Mônica Botelho, explicou que, ao longo do processo, a equipe da Seplan visitará as unidades certificadas para conversar com os responsáveis, analisar documentos e avaliar o desempenho de sistemas como o Geo-Obras e o Radar.

“Os gestores dos processos são muito bem-preparados. A auditoria interna ocorre com os auditores que tem uma capacitação da ISO 9001, então, caso seja identificada alguma não conformidade, teremos tempo de corrigi-la antes da visita do auditor externo, evitando riscos para a manutenção do certificado”, disse.

No total, a ISO 9001 abrange sete produtos do TCE-MT: o Geo-Obras, o Radar de Controle Público, a Auditoria Informatizada de Contas Anuais de Governo, o Diário Oficial de Contas (DOC), o Plenário Virtual (PV), o Sistema de Gerenciamento de Prazo (SGP) e o Sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico (SPE).

Além disso, o Tribunal foi o primeiro órgão público do Brasil a receber a certificação ISO 50001, referente ao Sistema de Gestão de Energia, que garante as ações necessárias para melhorar continuamente seu desempenho e consumo energético.

