TCE-MT julga regulares contas de gestão da Sedec e do Fundes

Problemas relacionados à saúde mental afastaram mais de 440 mil brasileiros do trabalho em 2024, segundo o Ministério da Previdência Social. Muitos desses casos poderiam ter sido evitados com políticas de prevenção e cuidado — como a que já é desenvolvida pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Com alta de 25,7% nos atendimentos psicológicos no ano passado, o foco da instituição agora é vencer as barreiras que ainda impedem mais servidores e colaboradores de buscar ajuda.

Para combater a desinformação e o preconceito sobre o tema, a campanha Corregedoria Day 2025, desenvolvida pela Corregedoria-Geral do TCE-MT, foca justamente no cuidado emocional como parte da ética institucional. Com apoio dos psicólogos do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), a ação “Cuidar da saúde mental é um gesto ético com você, com o outro e com o serviço público” responde às principais dúvidas sobre esse acolhimento e mostra que cuidar da saúde mental é um gesto ético — com você, com o outro e com o serviço público.

O corregedor-geral do TCE-MT, conselheiro José Carlos Novelli, destaca que manter a qualidade de vida se tornou um dos grandes desafios de todas as instituições.

“Manter a qualidade de vida se tornou um dos grandes desafios de todas as instituições. Mais do que nunca, é preciso pensar em como construir um mundo mais harmônico, no qual seja possível equilibrar vida familiar e vida profissional”, explica o corregedor-geral, conselheiro José Carlos Novelli.

A psicóloga Samira Alves reforça que ambientes saudáveis funcionam como fator de proteção. Por outro lado, cenários marcados por estigma, discriminação, exposição a riscos e assédio afetam a saúde mental e a qualidade de vida de forma geral. E, quando um servidor adoece emocionalmente, não é apenas ele que sofre: relações familiares e de trabalho se desgastam, a produtividade cai e o clima organizacional se deteriora.

“Quando o servidor está emocionalmente equilibrado, ele se relaciona melhor, tem mais foco, mais energia e contribui mais. Já quando há sobrecarga, estigma ou isolamento, isso pode desencadear quadros graves”, afirma Samira.

Prevenção é o caminho

Boa parte dos afastamentos registrados no país decorre de transtornos de ansiedade (141.414), episódios depressivos (113.604) e transtorno depressivo recorrente (52.627). Em todos esses casos, os sintomas normalmente se desenvolvem de forma lenta e silenciosa. Por isso, o psicólogo Marco Antônio de Araújo explica que é comum que muitas pessoas tenham dificuldade para identificar o momento certo de buscar apoio.

Ele reforça que o acolhimento precoce pode impedir que um desconforto emocional se torne um problema clínico. “A ansiedade, a depressão e o estresse agudo não surgem de repente. Eles nascem de rotinas desreguladas, da ausência de escuta, do acúmulo de sobrecarga. Muitos chegam aqui sem saber dizer o que estão sentindo. Às vezes dizem ‘está tudo bem’, mas no fundo estão travando batalhas silenciosas. A terapia ajuda a colocar isso em palavras e, a partir daí, começamos a trabalhar.”

Ética, escuta e sigilo

No núcleo, os atendimentos seguem os mesmos padrões técnicos da clínica particular: escuta individual, diagnóstico cuidadoso, planos terapêuticos e, quando necessário, encaminhamentos para especialidades externas. Ainda assim, entre as dúvidas mais comuns dos servidores está o medo de que o atendimento psicológico impacte negativamente a vida funcional.

Samira explica que essa preocupação, embora compreensível, é infundada. Isso porque o atendimento é 100% sigiloso, e nenhuma informação repassada aos psicólogos chega à chefia ou a outros setores. “Tudo que o servidor compartilha conosco é tratado com absoluto sigilo. Nosso compromisso é com o bem-estar emocional de cada pessoa, e isso começa com respeito e confiança.”

A psicóloga destaca que o sigilo, além de uma diretriz ética, tem também garantia legal e institucional. Dessa forma, os únicos impactos da terapia são positivos. “Quando você cuida da sua saúde mental, o impacto na sua produtividade e convivência é positivo”, acrescenta.

Mudança cultural

Marco avalia que, embora parte da sociedade ainda associe a saúde mental à fraqueza, uma outra parcela já demonstra mais atenção ao tema. “Hoje, muitos servidores que já passaram por atendimento indicam espontaneamente o serviço para colegas. Isso é um sinal claro de que estamos no caminho certo.”

Essa mudança é fundamental para acabar com o mito de que o apoio psicológico só é útil em situações extremas. “Quando se procura apoio ao primeiro sinal de esgotamento, as chances de sucesso são maiores. Fazer terapia é algo libertador. Muitas vezes, a gente não entende por que não consegue evoluir em certas áreas da vida. A terapia ajuda a se conhecer e a encontrar essas respostas. Isso muda tudo”, pontua Marco Antônio.

Acolhimento descomplicado

Vinculado à Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas, o NQVT oferece atendimento gratuito e conta com uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos clínicos e organizacionais, médicos, fisioterapeutas, dentista, enfermeira e profissionais de atividades físicas. No caso da psicologia, além das sessões individuais, dinâmicas de grupo e ações educativas nos setores permitem à equipe identificar sinais de sofrimento emocional antes que se agravem.

“Durante uma dinâmica de grupo, percebemos expressões de cansaço, impaciência ou retraimento. Muitas vezes o servidor não tem consciência de que está adoecendo. Nosso papel é oferecer um espaço de escuta e acolhimento antes que isso se transforme em um afastamento”, conta Samira.

Vale destacar que o acesso é simples e desburocratizado. Servidores, colaboradores e dependentes podem procurar diretamente a secretaria do núcleo e, na maioria dos casos, o acolhimento ocorre já na mesma semana.

TCE se antecipa à legislação

A partir de maio de 2025, entra em vigor — em caráter educativo — a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que passa a exigir das organizações, públicas e privadas, a avaliação de riscos psicossociais nos ambientes de trabalho. A nova diretriz reforça a necessidade de estruturas que promovam a saúde mental, reduzam afastamentos e aumentem a produtividade. Embora originalmente voltada ao setor privado, a NR-1 também se aplica à administração pública.

Nesse contexto, o TCE-MT se antecipa ao que será, em breve, uma exigência nacional. “Além de um compromisso ético com o bem-estar dos servidores, a atenção à saúde mental também está em conformidade com a legislação. O que fazemos aqui vai além do acolhimento: representa uma estratégia institucional de prevenção de riscos e de valorização do servidor”, conclui Novelli.

Corregedoria Day

A campanha integra o Corregedoria Day 2025, uma ação de alcance nacional voltada ao fortalecimento das corregedorias dos tribunais de contas. A iniciativa conta com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e do Instituto Rui Barbosa (IRB), e neste ano tem como tema central a promoção da saúde mental como valor ético e estratégico nas instituições públicas.

