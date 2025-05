TCE-MT julga regulares contas de gestão do Fundo Único Municipal de Educação de Cuiabá

Mobilidade Urbana Sustentável será o tema do módulo desta sexta-feira (23) do MBA em Gestão de Cidades do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Ministrado pelo professor Luiz Miguel de Miranda, o 2° módulo da pós-graduação será realizado das 8h às 13h, no auditório da Escola Superior de Contas, com transmissão ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

“Um dos principais compromissos da administração pública moderna é garantir o direito de ir e vir com qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente e, aqui no TCE-MT, acreditamos que o conhecimento é o principal motor da transformação. Quando capacitamos prefeitos, vereadores, secretários e servidores, estamos plantando as sementes de cidades mais humanas, eficientes e sustentáveis. Que este módulo seja mais um passo na construção de políticas públicas inteligentes e inclusivas”, declarou o presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo.

Fruto de parceria com a Fadisp, o curso é coordenado pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar, e conta com 1 mil alunos entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e técnicos municipais, além de servidores da administração estadual de Mato Grosso com formação superior. O MBA terá carga horária de 360 horas.

Clique aqui para acessar o cronograma das próximas sete aulas, quando serão abordados os temas Cidades inteligentes e Dados Pessoais, Nova Lei de Licitações, Tecnologias Disruptivas, Metodologia da Pesquisa e TCC, Compliance Ambiental e Controle Interno de Riscos.

