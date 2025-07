TCE-MT lança nova versão do aplicativo com acesso a cursos, certificados e busca avançada no Diário Oficial

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) disponibilizou uma atualização do aplicativo oficial, que passa a oferecer uma série de novos recursos tanto para o cidadão quanto para os servidores. A atualização amplia o acesso digital a cursos, certificados, eventos e materiais da Escola Superior de Contas, além da busca por termos no Diário Oficial de Contas. A nova versão já está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS.

No menu exclusivo criado para a Escola Superior de Contas, o usuário passa a ter acesso ao calendário completo de cursos e eventos, material de apoio didático e notícias, por exemplo. Também pode receber notificação sobre a emissão de certificados, que podem ser acompanhados individualmente em “Meus Cursos”. Entre as novidades voltadas ao público externo, destaca-se ainda a inclusão do acesso ao Radar de Controle Público.

Exclusivamente para servidores, o aplicativo disponiliza agora a consulta de diárias e, na área TCE Saúde, a visualização de agendamentos e notificações de confirmação. Essas inovações seguem o propósito de centralizar serviços e informações em um ambiente seguro, moderno e de fácil navegação.

O presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, destacou que a atualização da plataforma apenas um mês após seu lançamento reforça o compromisso da Corte de Contas com a evolução tecnológica contínua. “Estamos atentos às necessidades do nosso público e buscamos, com essa evolução constante, oferecer um aplicativo cada vez mais completo, prático e alinhado às expectativas dos cidadãos e dos servidores.”

Segundo o secretário-executivo de Tecnologia da Informação (SETI), Reginaldo Hugo Szezupior dos Santos, a estratégia é manter um ciclo contínuo de entregas e melhorias. “Estamos trabalhando com atualizações mensais, sempre incorporando recursos que melhorem a experiência do usuário e ampliem o alcance digital dos serviços públicos oferecidos pelo TCE.”

Responsável pela coordenação técnica do projeto, o subsecretário de Sistemas, Rodrigo Matos Medeiros, ressalta que a plataforma foi construída com foco em usabilidade e segurança. “Essa nova entrega representa um passo importante na consolidação da cultura digital no âmbito do TCE-MT. É fruto de um trabalho estruturado, com planejamento estratégico, desenvolvimento ágil e atenção constante às necessidades do usuário.”

A expectativa é que, com as atualizações mensais, o aplicativo se torne uma ferramenta indispensável de acesso rápido, seguro e eficiente à estrutura do Tribunal, reforçando o compromisso da instituição com a transparência.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas lojas digitais:

Google Play Store (Android) – Clique aqui

App Store (iOS) – Clique aqui

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: [email protected]

Telefone: 3613-7561

Fonte: TCE MT – MT