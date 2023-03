TCE-MT moderniza sistema de comunicação e integra aos demais setores de segurança pública

Foto: Tony Ribeiro/TCE-MT

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) modernizou a segurança institucional ao substituir os equipamentos de rádio com tecnologia de analógica pela digital. A medida concretizada na última semana no Gabinete Militar, vai reforçar a defesa não só do patrimônio público, mas dos servidores e visitantes do órgão de controle externo.

Foi o que explicou o coordenador do Gabinete Militar do TCE-MT, coronel Victor Paulo Fortes, ao destacar que a iniciativa acompanha a política de gestão do presidente da Corte de Contas, conselheiro José Carlos Novelli. “O objetivo do presidente é melhorar a infraestrutura e isso se traduz na melhor prestação do serviço de segurança institucional.”

De acordo com o coronel, a migração acompanha uma tendência já adotada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), que digitalizou a plataforma de comunicação do CIOSP. Desta forma, a partir de agora o sistema adotado pela Corte de Contas pode ser integrado aos das demais coordenadorias de segurança do Centro Político Administrativo.

A mudança também tem em vista a segurança durante eventos realizados pelo TCE-MT em outras cidades do estado. “A partir disso poderemos integrar a comunicação com as forças de segurança locais. Ou seja, qualquer demanda será feita em tempo real, deixando o trabalho mais ágil”, conclui.

