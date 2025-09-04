TCE MT
TCE-MT promove 13º módulo do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira (5)
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza o 13º módulo do MBA em Gestão de Cidades, a partir das 8h30 desta sexta-feira (5), no auditório da Escola Superior de Contas. A aula será transmitida ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).
Com o tema central “Controle Externo e Dialógico em Cidades Inteligentes”, o módulo irá tratar de controle externo, novas técnicas de controle, diálogo institucional, consensualismo em cidades inteligentes e o histórico, atribuições, atuações e novas tecnologias dos tribunais de contas.
A aula será conduzida por Simony Jin, auditora de Controle Externo do TCE-MT desde 2012, integrante do Núcleo de Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) e assistente-técnica do Comitê de Concessões e PPPs do Instituto Rui Barbosa (IRB). Atualmente, preside a Associação dos Auditores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (Audipe).
A facilitadora é graduada em Filosofia pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Direito pela Universidade de Cuiabá (UNIC), mestre em Educação (UFMT), pós-graduada em Direito e Controle Externo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), especialista em Liderança Feminina pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e Modelagem Econômico-Financeira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), além de doutoranda em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp).
Parte da estratégia da atual gestão do TCE-MT, sob presidência do conselheiro Sérgio Ricardo, a pós-graduação tem carga horária total de 360 horas e reúne cerca de mil alunos, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e técnicos municipais, além de servidores da administração estadual de Mato Grosso com formação superior.
O curso, promovido em parceria com a Fadisp, é realizado por meio da Escola Superior de Contas e conta com a coordenação do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar.
Maluf destaca importância do diálogo entre STF e tribunais de contas em curso sobre precedentes
|Conselheiro Guilherme Antonio Maluf participou do curso com ministro do STF André Mendonça. Clique aqui para ampliar
Com o objetivo de aprimorar a segurança jurídica e garantir a legitimidade das decisões do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), o vice-presidente do órgão, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, participou do curso “Construindo Precedentes: o domínio dos Recursos Extraordinários”, no dia 1º de setembro.
Promovido pelo Instituto Iter, o evento reuniu autoridades e juristas de renome nacional, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que, durante aula magna, tratou sobre a importância dos precedentes no âmbito da Suprema Corte. Para Maluf, estes princípios são essenciais para fortalecer a atuação do controle externo.
|Aula magna tratou sobre a importância dos precedentes no âmbito da Suprema Corte.
“O STF tem definido parâmetros que influenciam diretamente os processos de controle externo. Aproximar a prática dos tribunais de contas da jurisprudência constitucional significa reforçar a legitimidade das decisões e assegurar maior segurança jurídica”, destacou o conselheiro.
O quadro de professores contou ainda com o ministro do STF Kassio Nunes Marques e com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas, reforçando a importância do diálogo entre o Supremo e as cortes de contas na garantia de princípios do devido processo legal, como a ampla defesa e o contraditório.
Por fim, Maluf acrescentou que o conteúdo do curso vai ao encontro do tema do livro recentemente lançado no TCE-MT, intitulado “Higidez Processual e o Devido Processo Legal nos Tribunais de Contas”, obra que aprofunda a reflexão sobre a necessidade de consolidar garantias constitucionais no âmbito do controle externo. O curso contou ainda com a participação do secretário do Sistema de Controle Interno do TCE-MT, Carlos Alexandre Pereira.
NOTA DE PESAR
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, manifesta profundo pesar pelo falecimento do desembargador aposentado Oscar César Ribeiro Travassos, ocorrido nesta terça-feira (2), aos 97 anos.
Homem público de destacada trajetória, o desembargador Travassos deixou sua marca na história de Mato Grosso, tanto no Judiciário, como deputado federal e secretário de Estado de Segurança e depois de Justiça, sempre pautado pelo compromisso com o serviço público e pela defesa da justiça.
“Neste momento de dor, em nome do Tribunal de Contas de Mato Grosso, externo solidariedade à esposa Oscarlina Travassos, aos filhos, netos e demais familiares, desejando que encontrem conforto e serenidade para superar a perda”, declarou Sérgio Ricardo.
