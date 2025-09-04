TCE-MT promove 13º módulo do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira (5)

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza o 13º módulo do MBA em Gestão de Cidades, a partir das 8h30 desta sexta-feira (5), no auditório da Escola Superior de Contas. A aula será transmitida ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

Com o tema central “Controle Externo e Dialógico em Cidades Inteligentes”, o módulo irá tratar de controle externo, novas técnicas de controle, diálogo institucional, consensualismo em cidades inteligentes e o histórico, atribuições, atuações e novas tecnologias dos tribunais de contas.

A aula será conduzida por Simony Jin, auditora de Controle Externo do TCE-MT desde 2012, integrante do Núcleo de Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) e assistente-técnica do Comitê de Concessões e PPPs do Instituto Rui Barbosa (IRB). Atualmente, preside a Associação dos Auditores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (Audipe).

A facilitadora é graduada em Filosofia pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Direito pela Universidade de Cuiabá (UNIC), mestre em Educação (UFMT), pós-graduada em Direito e Controle Externo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), especialista em Liderança Feminina pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e Modelagem Econômico-Financeira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), além de doutoranda em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp).

Parte da estratégia da atual gestão do TCE-MT, sob presidência do conselheiro Sérgio Ricardo, a pós-graduação tem carga horária total de 360 horas e reúne cerca de mil alunos, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e técnicos municipais, além de servidores da administração estadual de Mato Grosso com formação superior.

O curso, promovido em parceria com a Fadisp, é realizado por meio da Escola Superior de Contas e conta com a coordenação do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar.

