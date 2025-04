TCE-MT promove treinamento do Sistema Aplic no próximo dia 30; inscreva-se

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promove, a partir das 8h do próximo dia 30, treinamento do Sistema Aplic – Auditoria Pública Informatizada de Contas. Promovida pela Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação, a capacitação será realizada no auditório da Escola Superior de Contas, com transmissão ao vivo pelo Canal do TCE no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

O objetivo do treinamento é orientar os responsáveis pelo envio das prestações de contas de processos licitatórios dos órgãos estaduais jurisdicionados do TCE-MT, por meio do Sistema Aplic.

O Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas foi criado para que os jurisdicionados transmitam, virtualmente, a prestação de contas ao TCE-MT. O modelo busca ampliar o controle externo e fortalecer o controle interno junto aos jurisdicionados.

