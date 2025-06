TCE-MT realiza 6° módulo do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira (27)

O 6° módulo do MBA em Gestão de Cidades do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), que será realizado a partir das 8h30 desta sexta-feira (27), abordará metodologia de pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A aula será no auditório da Escola Superior de Contas, com transmissão ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

A facilitadora, professora Waleska Miguel Batista, é doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestra em Sustentabilidade e bacharel em Direito pela PUC-Campinas. Atua como diretora do Instituto Luiz Gama, integra grupos de pesquisa nacionais e internacionais como Mackenzie e Duke University – EUA, além de coordenar o Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros Dra. Nicéa Quintino Amauro.

Promovida em parceria com a Fadisp, a pós-graduação tem carga horária total de 360 horas e conta com 1 mil alunos entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e técnicos municipais, além de servidores da administração estadual de Mato Grosso com formação superior.

O conteúdo prático e atualizado do MBA incluiu compliance ambiental, controle interno de riscos, prestação de contas, compras públicas e tecnologias para gestão municipal, temas que impactam diretamente na realidade dos municípios. Clique aqui para acessar o cronograma das próximas aulas.

