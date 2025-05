TCE-MT realiza aula inaugural do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) dá início, nesta sexta-feira (9), das 8h30 às 12h, ao MBA em Gestão de Cidades. A aula inaugural será realizada no auditório da Escola Superior de Contas e transmitida ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

A pós-graduação, promovida em parceria com a Fadisp, conta com 1 mil alunos entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e técnicos municipais, além de servidores da administração estadual de Mato Grosso com formação superior.

“O MBA em Gestão de Cidades é mais do que uma qualificação acadêmica, é um compromisso com a boa governança, com a eficiência da gestão pública e, sobretudo, com a melhoria da qualidade de vida da população mato-grossense”, declarou o presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo.

Coordenado pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar, o curso terá carga horária de 360 horas e abordará temas como prestação de contas, licitações, compras públicas, tecnologias para gestão municipal, processo legislativo e captação de recursos.

“Este MBA nasceu do nosso compromisso com a qualificação dos agentes públicos que, no dia a dia, enfrentam os desafios reais da administração municipal. Acreditamos que conhecimento técnico, transparência e inovação são os pilares de uma administração eficiente e ética. Nosso objetivo é oferecer conteúdos práticos, atualizados e de impacto direto na realidade dos municípios mato-grossenses. Estamos formando líderes capazes de transformar realidades”, destacou o procurador-geral.

No dia 16, das 14h às 18h, será realizada a aula magna também no auditório da Escola Superior de Contas e transmitida ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2). Ambas as atividades presenciais marcam o início da etapa formativa do MBA, que será oferecido em formato híbrido, com aulas presenciais e a distância.

Clique aqui e assista ao vídeo tutorial com orientações para os alunos sobre como acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e participar do encontro de ambientação que será realizado nesta quinta-feira (8), às 18h (horário de Cuiabá).

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: [email protected]

Fonte: TCE MT – MT