TCE-MT realiza capacitação para operação do Sistema Geo-Obras

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) dá início, a partir da próxima segunda-feira (9), a mais uma capacitação voltada à utilização do Sistema Geo-Obras – módulo Fiscalizado. A qualificação, na modalidade EaD, busca sanar dúvidas sobre o sistema e garantir mais eficiência e transparência na prestação de contas. Clique aqui para se inscrever.

O curso é disponibilizado na plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) da Escola Superior de Contas do TCE-MT e voltado exclusivamente aos técnicos estaduais e municipais, operadores cadastrados como ativos no Sistema Geo-Obras. Com carga horária de 30 horas, o conteúdo é transmitido por meio de videoaulas e exercícios de fixação.

Dividido em dois módulos principais (Fiscalizado e Cidadão), o Sistema Geo-Obras aprimora a prestação de contas de contratações de obras e serviços de engenharia. Por isso, o conhecimento do uso da plataforma é essencial para os servidores.

O Geo-Obras

A plataforma reúne informações inseridas pelos jurisdicionados por meio do módulo Fiscalizado. Esses dados são disponibilizados no portal do TCE-MT, no módulo Cidadão (clique aqui para acessar), e podem ser utilizados pelos órgãos de controle interno, externo e pela sociedade.

Recentemente, a plataforma passou por reestruturação completa, com novas funcionalidades que facilitam o gerenciamento das informações. Com isso, amplia-se o acesso à informação e fortalece-se o controle sobre as obras públicas e demais serviços de engenharia executados pelo Estado e pelos municípios.

