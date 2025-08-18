TCE MT
TCE-MT realiza sessão do Plenário Presencial nesta terça-feira (19)
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza, a partir das 14h30 desta terça-feira (19), sessão ordinária do Plenário Presencial, com transmissão ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e pelo Canal do TCE-MT no YouTube.
A pauta inclui a apreciação de homologação de tutela provisória de urgência adotada em julgamento singular do conselheiro Guilherme Antonio Maluf, na qual determinou a suspensão de processo licitatório para contratação de prestadoras de serviços médicos em cirurgia geral para os Hospitais Regionais de Alta Floresta, Cáceres, Colíder, Rondonópolis, Sinop e Sorriso, todos sob gestão direta da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT).
Está previsto ainda o julgamento de dois processos de monitoramento instaurados para acompanhar o cumprimento de determinações e recomendações feitas pelo TCE-MT à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), contidas nos acórdãos nº 567/2024 e nº 800/2024. Ambos os processos são de relatoria do conselheiro Guilherme Antonio Maluf.
Em Plenário, os conselheiros também devem responder à consulta formulada pela Prefeitura de Porto Alegre do Norte acerca da possibilidade de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento para a aquisição de materiais de construção, através de rede credenciada de fornecedores. O relator do processo é o conselheiro Valter Albano, com vista ao conselheiro Antonio Joaquim.
A pauta ordinária foi publicada no Diário Oficial de Contas (DOC) da última quarta-feira (13). Clique aqui e confira a pauta completa.
TCE-MT promove evento para fomentar planejamento intersetorial para primeira infância
A Comissão Permanente de Educação e Cultura (Copec) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promove, a partir da próxima quinta-feira (21), evento online “Planejamento Intersetorial para a Primeira Infância: Planos Municipais e Orçamento no PPA”, visando ao fortalecimento de políticas integradas e eficazes.
A ação educacional, que tem como objetivo de impulsionar a elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância (PMPI) e a alocação de recursos no Plano Plurianual (PPA) para o setor, é realizada em parceria com a Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social do TCE-MT, o Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação (Gaepe-MT), a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).
De acordo com o presidente da Copec, conselheiro Antonio Joaquim, o evento representa mais um passo na consolidação de uma agenda prioritária para o TCE-MT. “Desde 2023 temos trabalhado de forma contínua para fortalecer a atenção à primeira infância. Este encontro reafirma nosso compromisso na busca para a inclusão de investimentos em educação infantil e saúde nos orçamentos municipais, por meio de um planejamento orçamentário consistente e de longo prazo.”
Já o presidente da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, destacou que o cuidado com a saúde nesta fase reflete por toda a vida do indivíduo. “É na primeira infância que a criança precisa de bases sólidas para o desenvolvimento físico, intelectual, regulação emocional, integração social e que se estende até a vida adulta”.
A programação inclui palestras sobre “Políticas Públicas para a Primeira Infância: Planejamento Intersetorial e o Plano Municipal pela Primeira”, “O Plano Plurianual (PPA) como instrumento estratégico para a primeira infância” e “A dimensão étnico-racial no planejamento intersetorial da primeira infância”. Os temas serão abordados por representantes da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Fundação Abrinq e Unicef, respectivamente.
Transmitido ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube, o evento será no Auditório da Escola Superior de Contas e é voltado a prefeitos, secretários de Educação, Saúde, Assistência Social e Planejamento, além de suas equipes técnicas, vereadores e contadores públicos.
Inscreva-se para seminário internacional Independencia judicial y separación de poderes
A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) promoverá, nos dias 27 e 28 de agosto, o Seminário Internacional Independencia judicial y separación de poderes: estudio de diversos casos del panorama europeo y latino-americano. O evento, voltado a magistrados(as), servidores(as) e jurisdicionados(as) convidados(as), será realizado presencialmente na sala Pequizeiro, na sede da Escola, das 14h às 19h (dia 27) e das 8h às 13h (dia 28), com carga horária de 10 horas/aula.
Um dos destaques do evento será a palestra da Professora Doutora María Ruiz Dorado, professora de Direito Constitucional e coordenadora de Relações Internacionais na Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidad de Castilla – La Mancha. Ela tem doutorado em Direito, com menção internacional pela Universidad de Castilla e doutorado em Ciências Jurídicas, Justiça Constitucional e Direitos Fundamentais sob supervisão conjunta da Universidade de Pisa (Prêmio Extraordinário para o melhor doutorado da Universidade de Castilla).
O seminário prevê a utilização de metodologias ativas de ensino, incluindo sala de aula invertida, estudo de casos concretos, aula expositiva e dialogada, assim como a análise de casos práticos, conhecimento jurídico e técnico, análise e resolução de problemas, e aprendizagem prática.
Segundo o juiz e Prof. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, um dos responsáveis pelo evento, o seminário tem por objetivo geral apresentar as noções sobre temas relevantes de direito comparado, além de “preparar os cursistas para que possam atuar nas áreas trabalhadas, para tanto, transcendendo apenas conhecimentos jurídicos, apresentando conhecimentos práticos sobre os temas a serem desenvolvidos.”
Também são coordenadores do seminário internacional o Prof. Dr. Thiago Matsushita, diretor da Escola de Direito da Alfa Educação – UNIALFA/FADISP, e o Prof. Dr. Lauro Ishikawa, coordenador-geral dos cursos da Escola de Direito da Alfa Educação – UNIALFA/FADISP.
O evento é organizado pela Esmagis-MT e pela Escola de Direito da Alfa Educação (UNIALFA/FADISP).
Clique neste link para se inscrever.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.
