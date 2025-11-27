TCE MT
TCE-MT realiza último módulo no MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promove, a partir das 8h30 desta sexta-feira (28), o 24º e último módulo do MBA em Gestão de Cidades. A aula será realizada no auditório da Escola Superior de Contas, com transmissão ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (canal 30.2).
Com o tema “Gestão Estratégica de Cidades Inteligentes”, o módulo será conduzido pela arquiteta e urbanista Paola Regina Antonacio Monteiro, profissional com atuação integrada nas áreas acadêmica, institucional e empresarial, dedicada ao desenvolvimento urbano sustentável, à governança pública e às políticas voltadas às cidades inteligentes.
Presidente da Câmara de Cidades Inteligentes da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG), Paola lidera projetos estratégicos de inovação urbana e desenvolvimento territorial, articulando governo, iniciativa privada e academia. Seu trabalho envolve a promoção de políticas públicas, parcerias colaborativas, eventos técnicos, programas de pesquisa e iniciativas de formação especializada.
Realizada em parceria com a Fadisp, a pós-graduação integra o compromisso do TCE-MT, sob a presidência do conselheiro Sérgio Ricardo, com a formação continuada de prefeitos, secretários, técnicos e servidores municipais, contribuindo para o fortalecimento da gestão pública em Mato Grosso. Coordenado pelo procurador-geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar, o curso possui carga horária total de 360 horas e chega à etapa final com foco na construção de cidades mais inovadoras, eficientes e sustentáveis.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
Waldir Teis encerra apreciação de contas municipais sob sua relatoria
Com a apreciação das contas anuais de governo de Tangará da Serra e Glória D´Oeste durante a sessão ordinária do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) desta terça-feira (25), o conselheiro Waldir Júlio Teis concluiu a análise dos balanços referentes ao exercício de 2024 das 16 prefeituras sob sua relatoria.
“Quero parabenizar a Secretaria de Controle Externo, que foi bastante eficiente nas suas tarefas e concluiu todos os trabalhos de uma forma brilhante, ao Ministério Público de Contas e sua equipe, que sempre entregaram seus pareceres dentro do prazo, e a minha equipe de gabinete, que se esforçou trabalhando por vezes durante os finais de semana para dar conta do recado”, declarou Waldir Teis. Ao final da sessão, o conselheiro foi parabenizado pelo presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo.
Em 2024, estiveram sob relatoria de Waldir Teis os balanços de Cáceres, Campos de Júlio, Cláudia, Comodoro, Conquista D’Oeste, Glória D’Oeste, Guarantã do Norte, Itaúba, Marcelândia, Matupá, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Santa Helena, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Santa Carmem, Sapezal, Tangara da Serra, Terra Nova do Norte, União do Sul, Vera e Vila Bela da Santíssima Trindade.
Tangará da Serra
O município apresentou uma execução orçamentária superavitária e resultado financeiro positivo no valor de R$ 169 milhões. O Índice de Gestão Fiscal do Município (IGFM) alcançou score de 0,78, demonstrando avanço na qualidade da gestão pública e consolidação de práticas administrativas eficientes.
Em relação aos investimentos em políticas públicas, o conselheiro destacou que a gestão aplicou 24,95% da receita em educação e 26,36% em saúde, ambos acima dos percentuais mínimos exigidos pela Constituição Federal. O município cumpriu também os limites legais com relação às despesas com pessoa do Executivo (45%) e repasses ao Legislativo (3,02%).
No ano de 2024, o TCE-MT, em conjunto com o Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política Pública de Educação de Mato Grosso (GAEPE-MT) verificou no município a inexistência de crianças em fila de espera por vagas creches. “A cobertura vacinal está em nível bom, pois foi de 93,3% em 2024, alcançando a meta de cobertura, que é de 90% a 95% para a maioria das vacinas”, observou o relator.
Diante do exposto, o relator acolheu o parecer do Ministério Público de Contas (MPC) e votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas.
Glória D´Oeste
Glória D´Oeste apresentou execução orçamentária superavitária de R$ 1,45 milhão e disponibilidade financeira bruta de R$ 15,1 milhões, valor suficiente para quitar os restos a pagar inscritos no exercício e outras obrigações. “Assim, o município encerrou o exercício com índice de liquidez de aproximadamente R$ 2,61 para cada R$ 1,00 de dívida”, apontou o relator.
Teis destacou ainda que o gestor foi diligente ao aplicar os recursos na área da saúde (17,81%) e educação (29,84), obedecendo ao mínimo constitucional e os repasses ao Poder Legislativo (5,83%) ocorreram até o dia 20 de cada mês, em consonância com o disposto no art. 29-A, § 2º, II, da Constituição Federal e dentro do limite legal, bem como as despesas com pessoal do Poder Executivo (24,11%) estão abaixo do limite prudencial. “Quanto ao IGFM, em 2024, o Município alcançou score de 0,80, classificado como Boa Gestão”, salientou.
Por fim, em consonância com o parecer ministerial, Waldir Teis votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, com ressalvas. Ambos os votos do relator foram seguidos por unanimidade pelo Plenário.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
TCE-MT define foco em desigualdades regionais para o biênio 2026/2027
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, defendeu uma atuação ainda mais direta da instituição no enfrentamento das desigualdades regionais para sua gestão do próximo biênio. Durante a apresentação do Plano de Trabalho 2026/2027, nesta quarta-feira (26), a proposta foi endossada por conselheiros, corpo técnico e pelo Ministério Público de Contas (MPC).
Neste contexto, o presidente falou sobre a importância da presença das equipes nos municípios, chamando servidores e auditores a se aproximarem da realidade local e conhecerem mais de perto os desafios enfrentados pela população. “É isso que eu pretendo e que eu gostaria de ver, o Tribunal fazendo mais do que a gente fez este ano. Vamos fazer a nossa parte e ir além.”
Sérgio Ricardo destacou ainda que o trabalho da instituição segue em ritmo intenso, com o plenário adiantando suas atividades para permitir que cada conselheiro avance nos demais projetos em andamento. “Esse é um dia importante para a gente, um dia de planejamento, um dia de conversar sobre o futuro. Eu não vou aceitar de mim, como servidor público, menos do que tudo.”
Para o ouvidor-geral do TCE-MT, conselheiro Antonio Joaquim, a credibilidade do órgão, que se tornou referência nacional com iniciativas como as mesas técnicas, GeoObras, e Ouvidoria para todos, impõe um papel mais ativo no enfrentamento dos desafios do estado. “Tem que ter essa convicção e o presidente Sérgio tem de que o Tribunal de Contas tem que ser protagonista na busca por caminhos e propostas de políticas públicas que possam diminuir a desigualdade, que é muito acentuada no estado.”
A situação foi enfatizada pelo conselheiro Valter Albano, que chamou atenção para os pequenos municípios. “Quantos municípios nós estamos vendo que estão morrendo porque não há uma estratégia de desenvolvimento. Temos que ser aliados do pequeno, que não pode morrer. E aí é que eu falo da distribuição do desenvolvimento. A minha cabeça sempre funcionou pensando no futuro, para que as estratégias e as atividades sejam convergentes com o que queremos para este futuro.”
Para tanto, o Plano de Trabalho 2026/2027 prevê ações técnicas que incluem a atualização dos relatórios das contas de governo, a retomada das contas de gestão de prefeituras e a modernização dos modelos aplicados às câmaras, RPPS e consórcios. O Tribunal também avança na adoção de metodologias baseadas em risco, com modelos que ranqueiam licitações por grau de criticidade, além da ampliação de sistemas como o Platão, ferramenta de IA lançada neste ano.
Foi o que explicou a secretária-geral de Controle Externo, Patrícia Leite Lozich, ao apresentar o planejamento. “Todo nosso foco para 2026 está norteado para que o Tribunal seja um Tribunal atuante, presente, tempestivo. Então, a nossa ideia é muitas inspeções in loco, muitas visitas aos municípios, avaliação de políticas públicas, avaliação não só da parte dos quesitos de legalidade, mas também da qualidade dos serviços públicos que estão sendo entregues à população”, explicou.
Para o próximo ciclo, além de fiscalizações mais qualificadas, as equipes atuarão para induzir o aperfeiçoamento da gestão pública. “No final de tudo, o que queremos é que a escola funcione, o posto de saúde funcione e que os gestores tenham suas contas aprovadas. Para isso, vamos ampliar o uso das tecnologias de fiscalização, fortalecer a formação e a capacitação contínua das equipes”, afirmou a secretária.
Já a presidente da Associação dos Auditores Públicos Externos do TCE-MT (Audipe), Simony Jin, destacou a importância do encontro. “É uma visão a longo prazo para que as nossas auditorias, sessões, levantamentos e outras ações mantenham o nível de excelência e tragam resultados ainda mais impactantes. A população pode esperar um Tribunal cada vez mais forte e atuante para desenvolver políticas públicas que realmente tragam transformações sociais.”
O procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Alencar, por sua vez, reforçou o apoio às metas. “Estamos pautando temas a serem desenvolvidos no estado e precisamos manter essa posição com muita eficiência no próximo ano. Para continuarmos sendo protagonista em entregar serviços com eficiência, nós precisamos definir muito bem a pauta que será analisada no próximo ano e foi isso que fizemos durante a reunião”, concluiu.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
