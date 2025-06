TCE-MT recebe 23 mil contratos de consignados após lançamento de plataforma

Gincana Ambiental mobiliza gestores e alunos em Chapada dos Guimarães.

A Gincana Ambiental – Pequenos Guardiões da Natureza, do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), levou educação ambiental e estímulo à sustentabilidade a gestores, professores e mais de 350 alunos da Escola Municipal Professora Abinel Freitas Pereira, em Chapada dos Guimarães.

Desenvolvido pela Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade, liderada pelo presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, o trabalho vem sendo realizado desde o início de junho e abrange 14 municípios da Baixada Cuiabana. Em Chapada dos Guimarães, as atividades começaram no dia 10 de junho.

Durante a formação, os participantes receberam orientações sobre como aplicar atividades de educação ambiental nas unidades de ensino. Já no dia 11 de junho, foi a vez dos alunos, que participaram de atividades como plantio de mudas, oficinas de reciclagem, jogos educativos e dinâmicas sobre preservação ambiental.

A diretora da unidade, Mayra Carla, ressaltou o impacto positivo da proposta. “A implementação de um projeto voltado para o meio ambiente dentro do ambiente escolar vai muito além do cumprimento de um conteúdo curricular. Ele transforma a rotina da escola e contribui de forma significativa para a formação cidadã das crianças.”

De acordo com ela, o contato direto com práticas sustentáveis faz com que os alunos percebam, na prática, a importância do cuidado com o planeta. “A rotina se torna mais consciente, colaborativa e educativa, envolvendo professores, funcionários e estudantes em um esforço coletivo de responsabilidade e respeito à natureza”, completou.

A ação em Chapada dos Guimarães contou com a participação da Comissão Permanente de Educação e Cultura do TCE-MT.

Ecocartilha

Com o objetivo de reforçar o vínculo entre as crianças, o meio ambiente e a própria comunidade, o projeto leva às escolas, além das atividades, a Ecocartilha elaborada pelo TCE-MT. O material traz sugestões de dinâmicas, projetos interdisciplinares e práticas sustentáveis voltadas ao Ensino Fundamental.

“A cartilha foi feita com linguagem pedagógica para o Ensino Fundamental 1. O objetivo é que ela sirva de base para trabalhar o tema de forma transversal nas escolas. Queremos mostrar que é possível ensinar meio ambiente de forma lúdica e integrada a todas as disciplinas”, explicou o palestrante Sérgio Cintra, membro da Comissão.

Ações chegam a escolas, praças e parques de 14 municípios

Ao longo do mês, o projeto tem levado oficinas de formação a escolas municipais, praças e parques da Baixada Cuiabana, como Santo Antônio de Leverger, Jangada, Poconé, Nova Brasilândia e Campo Verde. As datas foram organizadas de forma escalonada, com apoio das prefeituras e das secretarias municipais de educação.

A programação inclui atividades como Corrida do Reciclável, Missão Água Limpa, Caça ao Tesouro Verde, confecção de cartazes com dicas ecológicas, plantios coletivos de mudas nativas, jogos educativos, peças teatrais, oficinas de reutilização criativa, caminhadas ecológicas e o Pedal Caminhos do Descobrimento.

O presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, destaca que, para além das ações de fiscalização sobre a efetividade de políticas públicas ambientais, este trabalho do Tribunal reforça o compromisso com o futuro do estado, que conta com três dos maiores biomas do Planeta – o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia.

“Educar para a sustentabilidade é um dos maiores legados que podemos deixar às próximas gerações. Ao envolver as crianças e os educadores, estamos plantando sementes que vão transformar a relação das comunidades com o meio ambiente”, afirmou o presidente.

