TCE-MT recebe demanda de associação e avalia capacitações para contadores públicos

“Sabemos mais do espaço do que dos oceanos, e mesmo assim eles são os grandes responsáveis pela nossa sobrevivência na Terra”. A frase é da ativista ambiental, empresária e comunicadora, Fe Cortez, que ministrará palestra no II Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas: Desenvolvimento e Sustentabilidade, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT).

Nos dias 22 e 23 de maio, importantes nomes do setor e autoridades como o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Carlos Fávaro, se reunirão no evento, que conta com apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), do Instituto Rui Barbosa (IRB), do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa (ALMT). FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI.

Em sua palestra, Um Oceano de Vida, Fe Cortez explica que mais da metade do oxigênio que respiramos vem dos mares, comprometidos pela poluição marinha e a acidificação causadas pelas mudanças climáticas. “Se não mudarmos nossos hábitos de consumo, teremos mais plásticos do que peixes em 2050. Essa é uma palestra sobre a interrelação entre nosso consumo e nossa sobrevivência.

Criadora do “Movimento Menos 1 Lixo”, uma das principais plataformas de engajamento em consumo consciente e preservação ambiental do país, Fe vive seu propósito 24 horas por dia. Mas nem sempre foi assim. Nesta palestra ela conta sua história e dá dicas preciosas de como alinhar vida, coração e propósito.

De acordo com o presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Corte de Contas, conselheiro Sérgio Ricardo, a programação tem em vista o debate sobre a degradação ambiental no estado, sem deixar de lado quem produz e preserva.

“Essa discussão vai apresentar Mato Grosso para o Brasil e para o Mundo. Nosso estado é a última fronteira de expansão agrícola do Brasil. É para cá que vem o desenvolvimento, o crescimento está aqui, e temos que ter atenção total. Então, vamos envolver todos os atores para buscarmos soluções para Mato Grosso e para o Brasil”, avalia Sérgio Ricardo.

Também participam do encontro o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, que, ao lado do conselheiro Sérgio Ricardo, vai falar sobre o papel dos órgãos de Controles na implantação das políticas públicas ambientais.

Programação

No primeiro dia, haverá palestras sobre o Estatuto do Pantanal, Insegurança Jurídica e Desenvolvimento Sustentável e sobre Os Desafios Ambientais dos Empreendimentos de Energia e a Transição Energética. Já no segundo dia, serão debatidos temas como Agricultura Familiar e Segurança Alimentar no Brasil, Agricultura Empresarial: Desafios e Oportunidades e Ações Conjuntas do Setor Público, Sociedade Civil na Preservação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Mercados de Carbono, Fundamentos, Desafios e Oportunidade e O papel dos órgãos de Controles na implantação das políticas públicas ambientais.

Para garantir a relevância dos temas abordados, o TCE-MT ouviu representantes de diversos setores ligados ao assunto. O trabalho conta com parceria do senador Wellington Fagundes, que atua na área ambiental, do Instituto Nacional de Áreas Úmidas (Inau), e da comunidade acadêmica, com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

