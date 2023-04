TCE-MT responde consulta sobre contratação temporária de servidores

Foto: Thiago Bergamasco/TCE-MT

“A pele é o nosso maior órgão e nos coloca em contato com o mundo e com o outro”. A explicação da dermatologista Sandra Franco de Assis ajudou a ampliar o entendimento dos servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) sobre o tema, abordado em palestra que abriu o Mutirão da Saúde nesta quarta-feira (12).

Em bate-papo no Espaço Cultural Liu Arruda, a médica explicou que, quando se fala no assunto, a associação mais comum é o câncer de pele. Contudo, esta é apenas uma das mais três mil enfermidades dermatológicas catalogadas. “É importante conhecermos os tipos de pele e os cuidados que a gente deve ter para evitarmos essas doenças.”

Outra questão que, para ela, deve ser mais debatida é o estigma social. “O conhecimento evita discriminações. Pelo aspecto que algumas dessas doenças têm, as pessoas às vezes acham que elas são contagiosas, discriminando e constrangendo os pacientes. Isso causa um grande estresse psicológico e muitas vezes prejudica o convívio social.”

Presidente da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social (CPSA) do TCE-MT, o conselheiro Guilherme Antonio Maluf, que também é médico, reforçou a fala da profissional ao destacar a elevada incidência de raios solares que caracteriza o estado.

“Essas são atitudes simples e que podem ser adotadas no nosso dia a dia. É fundamental que todos tomem estes cuidados ao longo da vida, porque depois que surgem os cânceres, o tratamento é muito mais complexo, caro e doloroso. Tratar a doença é muito mais difícil do que prevenir”, pontuou.

Fruto de parceria da CPSA com a Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), o Mutirão da Saúde também vai renovar os dados dos servidores referentes ao peso, altura, índices de colesterol, triglicerídeos e outros. A partir deste cadastro o setor desenvolve ações específicas para cada grupo.

Foi o que explicou a coordenadora do NQVT, Estela Biancardi. “Formamos os grupos de que tem necessidade de atendimento específico e encaminhamos aos nossos profissionais. Para atender o máximo de servidores e colaboradores, nós vamos fazer a busca ativa nos postos de trabalho, informando sobre os serviços destinados a eles.”

Na programação consta ainda uma série de atividades voltadas à educação em saúde, doenças crônicas, ocupacionais e alimentação saudável, dentre outros. Serão ofertadas aferição de pressão arterial e pesagem, teste de glicemia, ginástica cerebral, reflexologia, quick massage, além de stands com materiais educativos e informativos.

A data do mutirão foi escolhida em homenagem ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, celebrado em 28 de abril. A programação completa, exclusiva para servidores e colaboradores do TCE-MT, está disponível na Intranet.

