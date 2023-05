TCE-MT retransmite Encontro de Laboratórios de Inovação de Mato Grosso; acompanhe

Parceiro na realização do Encontro de Laboratórios de Inovação de Mato Grosso (E-Lab 65/66), o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) retransmite o evento, que começa nesta segunda-feira (29), em seu Canal no YouTube – clique aqui.

Realizado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) ao longo de três dias, o E-Lab 65/66 busca criar um espaço de diálogo e troca de experiências entre instituições e profissionais engajados na busca por soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelo setor público.

Entre os temas abordados está “A Importância dos laboratórios para inovação do serviço público”, “Experimentar e Falhar, é Permitido?”, “Boas práticas em legal design”, “Inteligência Artificial e Novas Tecnologias (ChatGPT)” e “Tecnologia e Inovação na tomadas de decisão do setor público”.



O encontro contará com a participação de especialistas e profissionais como o coordenador da Unidade Avançada de Inovação em Laboratório de Minas Gerais (UAILab), juiz Rodrigo Faria; a juíza coordenadora do InovaJusMT, Viviane Brito Rebello; o superintendente de Governança Digital e Inovação da Seplag-MT, Washington Silva; o procurador do estado e membro do Laboratório de Inovação da PGE/M, Caio Albuquerque; o especialista em Inovação Pública e integrante da equipe de projetos do escritório da Agência Nacional de Aviação Civil, Rodrigo Narcizo; a gestora de Inovação Jurídica do Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará (ÍrisLab), Mariana Zonari; o professor do Departamento de Computação da UFC e coordenador do Laboratório de Ciência de Dados (InsightLab), José Macedo.



Ao unir importantes instituições governamentais, o E-Lab 65/66 promete inspirar a busca por soluções criativas e eficientes, transformando a maneira como os serviços públicos são entregues à população. O evento conta ainda com a parceria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Governo do Estado, Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT).

Para mais informações e inscrições sobre o evento, clique aqui e visite o site oficial do E-Lab 65/66.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT com informações Laboratório de Inovação do Poder Judiciário de MT

