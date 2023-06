TCE-MT vai incorporar Círculos de Construção da Paz do TJMT ao GPE

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lança, na próxima terça-feira (6), a programação em comemoração à 11ª Semana do Meio Ambiente. A ação busca disseminar o conceito dos 5 Rs da sustentabilidade: Reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar e responsabilizar.

Desenvolvida pela Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade (CPMAS), em parceria com a Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), a programação será aberta às 9h, na recepção do Edifício Marechal Rondon, com fala do presidente da CPMAS, conselheiro Sérgio Ricardo, e segue com uma série de atividades a fim estimular a cultura da preservação e do desenvolvimento sustentável.

Na terça e na quarta-feira (7), haverá ação de educação ambiental do Batalhão de Polícia Militar e Proteção Ambiental, observação e interação com animais do bioma amazônico e do Pantanal, distribuição de mudas nativas e frutíferas e de publicações da Comissão, bem como coleta de mensagens para Cápsula do Tempo 2050, lançada durante o II Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas: Desenvolvimento e Sustentabilidade.

A programação inclui ainda feira de artesanatos com material de reaproveitamento, dicas de produção de alimentos com sobras, de compostagem e de como montar horta em espaço reduzido, exposição de discos de vinil, de vitrola e de livros antigos, troca de sacola retornável por material reciclado, feria orgânica, dentre outros. As atividades serão realizadas nas recepções do Marechal Rondon e do prédio administrativo das 8h30 às 14h.

O objetivo é proporcionar conhecimento aos servidores e colaboradores acerca dos temas que envolvam meio ambiente e cidadania, desenvolver a construção de atitudes de preservação com o desenvolvimento sustentável, além de divulgar produtos alimentícios (reaproveitamento), artesanatos produzidos com sobras de materiais descartáveis.

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado em 5 de junho.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: [email protected]

Flickr: clique aqui

Fonte: TCE MT – MT