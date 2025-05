TCE recomenda que rede pública de ensino de Mato Grosso efetive inclusão de conteúdo regional na grade curricular

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira (20), Moção de Pesar pelo falecimento da professora Nety Godoy de Figueiredo, mãe do servidor Emerson Conceição Godoy de Figueiredo e tia do conselheiro Campos Neto, ocorrido no último dia 13.

A moção foi proposta pelo conselheiro Campos Neto e aprovada por unanimidade do Plenário. “Nety era irmã da minha mãe e muito querida por toda família. Dedicou 50 anos de sua vida ao Magistério. Foi conceituada professora de português do Colégio Salesiano São Gonçalo, também ministrou aulas nas escolas estaduais de Mato Grosso, como a José Barnabé de Mesquita, no Bairro Porto, e a Pedro Gardés, no Centro de Várzea Grande”, lembrou o conselheiro.

Campos Neto ressaltou ainda o perfil profissional de sua tia. “Por ser profissional dedicada e comprometida, deixou muitas lembranças aos seus alunos. Dificilmente haverá uma família, um círculo de amigos ou até mesmo um setor desse Tribunal de Contas que não tenha um aluno da professora Nety, sempre lembrada pelo seu talento e perfil exigente. Desejo que Deus a acolha em seus braços e que aqueles que conviveram com a professora Nety tenham o conforto na certeza de que a vida é eterna. Sentiremos muita saudade.”

Na ocasião, o presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, manifestou suas condolências. “Desejamos que Deus dê forças a vossa excelência e aos familiares da professora, que tantas pessoas beneficiou, tantos filhos de Várzea Grande e de Cuiabá preparou. Nossos pêsames a todos.”

