Tchau Sufoco: lançada a campanha de renegociação de dívidas e de incentivo à educação financeira

A Prefeitura de Sinop, por meio do Procon, lançou a quarta edição da campanha “Tchau, Sufoco!”, nesta sexta-feira (1º). A iniciativa ressalta a importância de os consumidores manterem um controle financeiro e também traz, em parceria com o comércio local, a possibilidade de renegociação de dívidas com condições facilitadas, durante todo o mês de agosto.



O prefeito Roberto Dorner participou da cerimônia de lançamento. “O Procon é um dos braços da prefeitura, um órgão conciliador que traz o consumidor e o comerciante e faz os ajustes necessários para que tudo fique bem. Esse trabalho vem ao encontro para trazer harmonia, o que é muito importante para que aqueles que têm dívidas procurem as empresas e acertem os detalhes, diminuindo juros, fazendo negociações, parcelando e resolvendo os problemas”, destacou.



O diretor do Procon Sinop, Vilson Barozzi, destaca que o endividamento ocasiona a diminuição do consumo, afetando diretamente os fornecedores. Neste sentido, a iniciativa auxilia no equilíbrio das relações consumeristas. “É uma campanha que une fornecedores e consumidores . A qui hoje os fornecedores estão presentes justamente para estender as mãos, que é o lema do Procon. A campanha busca promover a conciliação e possibilitar que os consumidores tenham uma nova vida”, relatou.



Dezenas de empresas e entidades já aderiram a campanha, entre elas a concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto, Águas de Sinop. “Já é o quarto ano consecutivo que apoiamos essa iniciativa do Procon. É uma excelente oportunidade, nós vemos isso com bons olhos, estamos à disposição da população para fazer essa negociação. A companhia está dando um desconto real, podendo chegar até 95% do valor líquido da conta”, detalhou o gerente comercial da concessionária, Tiago Anzilheiro.



A campanha “Tchau, Sufoco!” segue até 31 de agosto. “É uma ação importante para as pessoas regularizarem sua situação na praça comercial. Somos uma empresa bastante parceira e com certeza abraçamos a campanha e nos colocamos à disposição dos nossos clientes que realmente precisam de um desconto especial numa taxa de juros, numa renegociação”, pontuou a gerente comercial da Martinello, Ester Alcantara.



Educação financeira é um dos pilares da campanha e, para ampliar a conscientização coletiva, o Procon conta com o apoio da U niversidade F ederal de M ato Grosso (UFMT), campus Sinop. “Estamos com uma equipe de professores que fazem extensão e pesquisa e que atuarão na capacitação das pessoas a respeito da educação financeira. Estaremos envolvidos com várias entidades para educar e conscientizar as pessoas, para que elas possam sair do endividamento e da dificuldade financeira”, esclareceu o pró-reitor da universidade, Elton Brito Ribeiro.



A iniciativa se destaca ainda como uma oportunidade para os comerciantes locais, que poderão solucionar impasses financeiros antigos de seus clientes. “Essa é a chance de restabelecer o crédito do consumidor que porventura tiveram alguma dificuldade, é importante para que eles se restabeleçam e consigam honrar seus compromissos, continuem comprando e gerando renda e movimento que a cidade tanto precisa para crescer”, considerou o presidente A ssociação C omercial e E mpresarial de S inop (ACES) , Fábio Migliorini.