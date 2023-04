TCU mantém medida cautelar que suspende contrato para serviços no Parque Nacional Chapada dos Guimarães

A diversificada programação de quatro dias da Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2023 “Tudo isso é seu!” (Fit Pantanal), que inicia dia 04 de maio, foi apresentada à imprensa, nesta quarta – feira (19), na sede da Fecomércio, em Cuiabá. O evento realizado pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT) e o Sistema Fecomércio, terá exposições, atrações culturais, rodadas de negócios, palestras e 55 oportunidades de capacitação profissional à população.

O Governo do Estado, através da Sedec-MT, injetou R$ 1,2 milhão para a realização da feira, que conta com a participação de cerca de 38 municípios. A Fit Pantanal é a maior feira do turismo do Estado e nesta edição, o evento celebra 30 anos fomentando o setor turístico mato-grossense.

Entre os dias 04 e 07 de maio, o evento contará com apresentação de painéis e oficinas de capacitação profissional, por meio de parcerias com o Sebrae e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) nas áreas de gastronomia, marketing digital, fotografia, artesanato, empreendedorismo, dentre outros.

O secretário de Adjunto de Turismo da Sedec-MT, Felipe Alves, destacou que o Governo de Mato Grosso vem investindo em infraestrutura logística principalmente nos destinos turísticos e obras que potencializam ainda mais o setor, ele diz que a Fit Pantanal abrirá ainda mais oportunidades de emprego e renda.

“O Governo do Estado vem fortalecendo o turismo com investimentos em infraestrutura logística e obras voltadas para o atrativo turístico. Agora, com a Fit Pantanal, vamos potencializar a oferta de qualificação profissional, isso deixará o comércio turístico mais forte. São 30 anos desta grande feira que oferece oportunidades de mostrar todo o nosso potencial turístico e ajuda a fortalecer o turismo do nosso estado”, disse o secretário.

Além da Sedec, a Fit Pantanal contará com a parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT) e Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer). A secretária da Seaf, Teté Bezerra, confirmou que mais de 40 produtores rurais estarão presentes no evento, divulgando os produtos e participando de atividades voltadas à atividade de operador turístico e atendimento.

Para o presidente do Sistema Fecomércio, José Wenceslau de Souza Júnior, a feira turística realizada na capital mato-grossense potencializa o turismo na região do Vale do Rio Cuiabá. “Precisamos valorizar e divulgar essas potencialidades turísticas, como por exemplo, Bom Jardim, aqui na cidade de Nobres, nós também precisamos divulgar e incentivar o turismo desta região do Vale Rio Cuiabá”, afirmou o presidente da Fecomércio.

Além do Governo do Estado e Sistema Fecomércio, a Fit Pantanal 2023 conta com apoio institucional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), das entidades parceiras como Sebrae-MT, Sebrae e mais 14 instituições apoiadoras. A expectativa é de que cerca de 100 mil pessoas prestigiem o evento.

Confira a programação aqui: https://www.fit2023.com.br/