TCU promove capacitação para os municípios de Mato Grosso

Crédito: Divulgação

A 23ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios será realizada de 25 a 28 de abril, com a participação de prefeitos, vereadores e outras lideranças de várias regiões do país. A Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM está mobilizando os prefeitos para participarem do evento, que será realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil. O tema da mobilização este ano será “Município: o caminho para um Brasil melhor”.

Na programação está prevista a participação dos presidenciáveis que vão apresentar propostas e responder a questionamentos dos gestores. Os participantes vão conferir, ainda, pautas de interesse da gestão, além de Seminários Técnicos, espaço para o Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), Fórum de Vereadores, plenária com a participação dos órgãos de controle, entre outros momentos fundamentais para a gestão local.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, destacou a importância da participação dos prefeitos na mobilização que a cada ano ganha mais representatividade e alcance institucional. “Tradicionalmente os gestores de Mato Grosso marcam presença no evento, que todos os anos garante avanços significativos para os municípios. É uma grande oportunidade para apresentarmos demandas municipalistas às principais lideranças do país, por isso estamos intensificando a mobilização e esperamos contar com dezenas de prefeitos de Mato Grosso em Brasília”, frisou.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site http://marcha.cnm.org.br/. No portal oficial foram disponibilizadas as medidas que serão adotadas devido à pandemia. Entre elas, a apresentação obrigatória, na entrada, de comprovante de vacinação contra a covid-19 (versão física ou on-line) completo, minimamente com duas doses ou dose única.

Painéis temáticos – A programação inclui a realização de painéis temáticos sobre diversos assuntos. Já no primeiro dia, 25 de abril, das 14h às 16h, serão promovidas arenas sobre Reforma Tributária, Piso Nacional do Magistério e Contabilidade Municipal. Em seguida, no horário de 16h15 às 18h15 os participantes terão temas como Turismo e Cultura, os desafios do saneamento e Planejamento Territorial e Habitação.

Na terça-feira, dia 26 de abril, a programação também acontece na parte da tarde e é dividida em dois blocos. Das 14h às 16h os participantes conferem temas como transferências voluntárias da União e Saúde e Governança pós-covid-19. No horário de 16h15 às 18h15 dominam os painéis temáticos os temas como Assistência Social e Defesa Civil.

Já na quarta-feira, 27 de abril, a programação acontece pela manhã e à tarde. Consórcios Públicos e Boas Práticas na Gestão Municipal completam o horário de 9h às 10h30. Logo após, de 10h45 às 12h15, os temas são E-Social e Censo 2022. Na parte da tarde, das 14h às 16h, os debates envolvem os temas Mobilidade e Trânsito e Desenvolvimento Rural. Já no horário de 16h15 às 18h15, Previdência Social e Meio Ambiente finalizam os debates do dia.