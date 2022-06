Teatro Mágico e canções de Chico Buarque são destaques da programação do Cine Teatro Cuiabá

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) realizou nesta quinta-feira (09.06) mais um sorteio do Programa Nota MT, o Mensal Maio. Os prêmios principais de R$ 10 mil foram sorteados para moradores dos municípios de Barra do Garças, Chapada dos Guimarães, Cuiabá e Tangará da Serra. Ao todo, 1.004 consumidores foram contemplados.

Os sorteados dos prêmios de R$ 10 mil foram Aldenor Bezerra Maia, de Barra do Garças; Edvonilson Teodoro, de Chapada dos Guimarães; Gutembergue Monteiro Pereira, de Tangará da Serra; Henrique Martins de Aquino e Simone Jacinto Campos, de Cuiabá. Os demais ganhadores vão receber os prêmios de R$ 500.

Dos prêmios distribuídos, 378 foram para moradores de Cuiabá e 51 para residentes de Várzea Grande. No interior, o município de Sinop se destaca com 95 ganhadores, seguido de Rondonópolis com 55 premiados. Tangará da Serra e Cáceres também aparecem na lista com 40 e 39 moradores contemplados, respectivamente

Além das premiações, distribuídas aos consumidores, as entidades sociais indicadas por eles recebem o valor correspondente a 20% de cada prêmio. No sorteio desta quinta-feira (09.06), as instituições indicadas pelos ganhadores dos prêmios de R$ 10 mil foram Casa Terapêutica Maria Madalena, de Barra do Garças; Associação 1º de Julho, de Chapada dos Guimarães; Apae Tangará da Serra; AACC e Hospital de Câncer, de Cuiabá.

O secretário adjunto de Relacionamento com o Contribuinte, Jefferson Delgado, conduziu o sorteio e afirmou que a participação da sociedade no Programa Nota MT auxilia a arrecadação do Estado, além de promover a educação fiscal. “É muito importante que o cidadão consumidor se cadastre no Nota MT e peça o CPF na nota. Ao pedir que o documento fiscal da sua compra seja emitido, o cidadão ajuda o Estado na arrecadação para subsidiar os serviços públicos, a educação, a saúde, a segurança pública e outras áreas”.

O Nota MT existe há quase três anos e foi criado justamente para estimular as pessoas a exercerem sua cidadania fiscal, pedindo o CPF na nota fiscal e, com isso, auxiliar no combate à sonegação em Mato Grosso e fomentar a concorrência leal entre os estabelecimentos.

O sorteio realizado nesta quinta-feira (09.06) foi referente ao mês de maio e teve como base o resultado da Loteria Federal de quarta-feira (08.06). Nele, concorreram 344.017 consumidores, com 2.196.956 bilhetes gerados a partir dos documentos fiscais emitidos com CPF no período de 1º a 31 de maio.