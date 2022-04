Fortalecimento Institucional Tecnologia e produção são destaques na Norte Show A feira, que é referência no agro em Mato Grosso, conta com um estande da Aprosoja-MT para receber produtores rurais

19/04/2022

A abertura oficial da Norte Show, na noite de terça-feira (19), no parque tecnológico da Acrinorte, em Sinop, contou com a participação do vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), Lucas Costa Beber, do vice-presidente Norte, Ilson Redivo, delegado coordenador Raul Pruinell, demais produtores rurais, autoridades e da sociedade sinopense.

O vice-presidente da Aprosoja-MT, Lucas Costa Beber, enalteceu a organização do evento. “Quer parabenizar a Acrinorte pela dimensão que se tornou essa feira. Temos um estande aqui na Norte Show para mostrar ao nosso associado e visitantes o trabalho que a Aprosoja-MT vem desenvolvendo, nas diversas áreas, na sustentabilidade, no Centro Tecnológico Parecis e do Vale do Araguaia. Nosso Estado tem condições de dobrar a produção em cima desses solos. Também cito a inflação de alimentos no Brasil acima dos 10%. Precisamos mostrar que nossa entidade está trabalhando trazer informação de qualidade para o produtor rural, principalmente na preservação do meio ambiente”, enfatizou Beber.

Aprosoja tem participado de todas as principais feiras do estado. “É muito importante que a entidade participe dessa feira que é referência no agro em Mato Grosso. Nosso estande é a casa do produtor rural e estamos muito felizes em poder receber todos. São mais de 40 municípios agregados que dependem desse polo de prestação de serviços”, enfatizou Ilson Redivo.

Para o presidente da Acrinorte, Olvide Galina, a Norte Show é uma feira tão grande quanto as realizadas em outros estados do país. “É para o grande produtor, para o agricultor familiar, para os colaboradores das fazendas e para todos que queiram conhecer um pouco mais do nosso setor e agregar conhecimento. Nosso estado é um dos grandes responsáveis pela produção de soja, milho e algodão do Brasil, e o norte do estado se destaca cada vez mais por sua grandeza. A Norte Show traz para você uma experiência incrível, reunindo o que existe de mais inovador no agronegócio, comércio e indústria”, declarou Galina.

Com objetivo de gerar conhecimento, despertar interesse e aproximar o setor produtivo da comunidade escolar, a feira traz também uma parceria nova com o movimento Agroligadas, com a visitação de aproximadamente 2 mil crianças do 4º ano, aos estandes, vitrines tecnológicas e exposições de máquinas e animais. A Aprosoja-MT e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT), são parceiras desse trabalho escolar.

“Esse evento mostra para toda a região do Estado o poder do agro em nosso munícipio, por isso a Prefeitura de Sinop fez questão de participar mostrando os trabalhos que nossa equipe técnica desenvolve com a Agricultura Familiar. A Norte Show, ainda, fomenta toda economia de Sinop, com a vinda dos produtores rurais e demais envolvidos no setor a nossa cidade. A organização está de parabéns”, declarou o prefeito de Sinop, Roberto Donner.

A FEIRA: Este ano, segundo a organização do evento, o número de expositores aumentou em 40%. Durante os quatro dias de feira, 40 mil pessoas devem passar pelo local. Além disso, um dos focos é ultrapassar os números da realização anterior, que atingiu R$ 1 bilhão em negociações entre os parceiros e expositores. São mais de 240 expositores entre demonstração de produtos e serviços, novidades em tecnologia, genética animal, máquinas e implementos, dentre outros.

Os visitantes poderão acompanhar 35 vitrines tecnológicas de plantios com culturas como soja, milho, sorgo, café, hortifrúti e jardinagem. Vão ainda visitar estandes que proporcionarão as transações financeiras. Participar de palestras, leilão virtual, bem como das programações e atrativos dos parceiros e expositores.

Com pilares baseados na pecuária, agricultura comercial e agricultura familiar, esta terceira edição da Norte Show estima que mais de. Entre assuntos técnicos e discussões política e econômica, a Norte Show traz uma programação diversificada nesta terceira edição. Serão cerca de 32 oportunidades de aprendizado com especialistas de diversas áreas, entre demonstração de produtos e serviços, novidades em tecnologia, genética animal, máquinas e implementos, dentre outros.

Com assessoria Norte Show