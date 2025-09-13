MATO GROSSO
Tenente-coronel da Polícia Militar assume comando do Ciopaer
A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) empossou nesta sexta-feira (12.9) o tenente-coronel da Polícia Militar Thiago Braz de Oliveira como novo coordenador do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Ele substitui o coronel PM Ernesto Xavier Lima Júnior, que esteve à frente da unidade por quatro anos e agora assume o comando do 1º Comando Regional da PM, em Cuiabá.
A cerimônia foi realizada no hangar do Ciopaer, no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, e contou com a presença do secretário de Segurança Pública, coronel PM César Roveri.
Em seu discurso, Roveri agradeceu ao coronel Lima Júnior pela dedicação e destacou o crescimento da unidade nos últimos anos.
“O Ciopaer cresceu muito nos últimos anos e isso também se deve à sua liderança, junto com os homens e mulheres que compõem a unidade. O senhor demonstrou um trabalho de excelência, integrando as forças de segurança e outras secretarias. Só temos a agradecer pela contribuição à história do Ciopaer. Agora, damos as boas-vindas ao novo comandante, que dará continuidade com firmeza e dedicação, apoiando ações de combate à criminalidade, facções criminosas, operações de resgate, queimadas e outras demandas”, afirmou Roveri.
Ao assumir o comando, o tenente-coronel Thiago Braz ressaltou a responsabilidade de liderar uma unidade estratégica para o Estado, que presta apoio não apenas às forças de segurança, mas também a outras áreas da administração pública.
“O Ciopaer é uma unidade muito especial. Cresceu tanto que hoje atende à aviação do Estado como um todo. A expectativa é altíssima, não só minha, mas de todos os servidores, que querem colaborar ainda mais com as políticas públicas. É uma grande responsabilidade, porque precisamos, no mínimo, manter essa estrutura que se tornou uma das maiores do país no âmbito da segurança pública. É um prazer enorme assumir o comando desta equipe, da qual faço parte há 16 anos, mesmo com idas e vindas. Sempre estive vinculado à aviação e pude colaborar no crescimento da unidade”, destacou.
Em sua fala de despedida, o coronel Ernesto Lima Júnior agradeceu à equipe, aos estagiários, à família e ao Governo de Mato Grosso pelo investimento que possibilitou o fortalecimento do Ciopaer.
“O Governo investiu de maneira extraordinária no crescimento do Ciopaer, com aquisição de aeronaves e ampliação de convênios com outras instituições. A gestão do governador Mauro Mendes foi marcada por avanços significativos, que certamente terão continuidade. Participamos de inúmeras operações, inclusive de caráter social, que resultaram no salvamento de muitas vidas, dentro e fora do Estado”, ressaltou.
Também estiveram presentes na solenidade: secretário adjunto de Segurança Pública, coronel Heverton Mourett; secretário adjunto de Integração Operacional, coronel Fernando Augustinho; secretário adjunto de Administração Sistêmica, tenente coronel Thiago Vinicius; delegada-geral da Polícia Civil, Daniela Maidel; comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Flávio Glêdson; comandante adjunto da PMMT, coronel André Willian Dorileo, entre outras.
O novo comandante
O tenente-coronel PM Thiago Braz de Oliveira ingressou na Polícia Militar em janeiro de 2004, por meio do Curso de Formação de Oficiais (CFO), e em 2009 passou a integrar o Ciopaer como piloto de asa fixa, em um serviço que ainda estava em fase inicial.
Na unidade, exerceu funções de liderança em diferentes áreas, como contratos e licitações, projetos, operações e capacitação. Também foi um dos responsáveis pela implantação do serviço aeromédico no Ciopaer, realizando o primeiro voo nessa área em abril de 2020.
Em 2021, conduziu o voo inaugural do jato adquirido pela corporação, transportando dois pacientes para São Paulo e Curitiba para cirurgias de transplante de órgãos.
Em janeiro de 2023, deixou o Ciopaer para assumir o cargo de subchefe do Gabinete Militar.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Setasc abre inscrições para sorteio do Camarote dos Autistas no jogo entre Cuiabá e Chapecoense
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) abriu inscrições para o sorteio que levará, de forma gratuita, portadores da Carteira de Identificação do Autista a um camarote da Arena Pantanal. O sorteio é válido para a partida do Cuiabá Esporte Clube contra o Chapecoense, que ocorre no próximo domingo (21.9), às 19h30.
A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os interessados podem se inscrever até às 9h da manhã da sexta-feira (19), por meio de formulário disponibilizado no site da Setasc – clique aqui para se inscrever. Um dos campos a serem preenchidos requer o número da Carteira de Identificação do Autista.
O sorteio será realizado na sexta-feira (19), logo após o encerramento das inscrições, a partir dos nomes inscritos no formulário. Após a realização do sorteio, a equipe da Setasc verifica se o sorteado está inscrito na Carteira de Identificação do Autista. Caso não esteja, um novo sorteio será realizado para ocupar a vaga aberta.
Além da confirmação da inscrição na Carteira de Identificação do Autista, é necessário fazer o cadastro no FacePass para ter acesso à Arena Pantanal.
Carteira de Identificação do Autista
O documento é emitido de forma gratuita pela Setasc e contém informações específicas e qualificadas da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o contato de emergência e, caso haja, informações de seu representante legal/cuidador.
O cadastro da Carteira de Identificação do Autista é realizado pelo aplicativo MT Cidadão, desde setembro de 2022, na modalidade digital e/ou física (impressa). O prazo para a emissão da carteira digital é de cinco dias a contar do envio da documentação via aplicativo, análise e aprovação pela equipe da Setasc. Já para a emissão da carteira física, o prazo é de até 30 dias.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (65) 98421-4080 / (65) 3613-5711 ou no site da Setasc.
FacePass
O cadastramento facial para a entrada na Arena Pantanal é gerido pelo aplicativo FacePass Brasil, empresa responsável pela implantação e desenvolvimento do sistema de reconhecimento facial no estádio. Para se cadastrar, o usuário deve preencher os formulários com informações pessoais e de endereço. O cadastro é feito no site: facepassbrasil.com.br/cadastrar-se
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Feira selecionada em edital da Secel promove economia criativa dos povos indígenas no Território do Xingu
A 2ª Feira e Exposição dos Produtos do Território Indígena do Xingu (ExpoTIX) vai promover o setor de economia criativa dos povos de diferentes regiões do Xingu, de 16 a 20 de setembro.
Contemplado no edital MT Criativo Feiras de Economia Criativa/Solidária – edição Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), o evento será realizado no Polo Wawi, que fica na região Leste do Xingu, com área incidente no município de Querência (a 755 km da capital).
“Esse projeto ajuda a consolidar o grande potencial da economia criativa dos povos indígenas. É uma satisfação que o edital promovido pela Secel esteja viabilizando esse grande encontro de muitas trocas, saberes e de valorização do conhecimento ancestral e da produção sustentável”, destaca a superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa da Secel, Keiko Okamura.
Nesta edição, a ExpoTIX marca também os 30 anos da Associação Terra Indígena Xingu (ATIX), a organização que busca o fortalecimento da cultura, da produção e da autonomia dos 16 povos indígenas da região.
A cerimônia de comemoração será realizada na terça-feira (16.9), com exposição da história da ATIX, danças e torneio de arco flecha.
O evento prossegue até o próximo sábado (20), com comercialização de artesanatos, produtos da agricultura familiar e alimentos da culinária tradicional, valorizando saberes ancestrais e práticas sustentáveis.
A programação inclui ainda rodas de conversas sobre economia indígena e valores culturais, danças e cantos tradicionais, desfile e shows artísticos de talentos indígenas locais.
No encerramento haverá um grande Moitará, o ritual de troca que marca a manutenção do equilíbrio econômico e das relações de amizade entre os 16 povos xinguanos.
Fonte: Governo MT – MT
