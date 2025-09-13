Connect with us

MATO GROSSO

Tenente-coronel da Polícia Militar assume comando do Ciopaer

Publicado em

13/09/2025

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) empossou nesta sexta-feira (12.9) o tenente-coronel da Polícia Militar Thiago Braz de Oliveira como novo coordenador do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Ele substitui o coronel PM Ernesto Xavier Lima Júnior, que esteve à frente da unidade por quatro anos e agora assume o comando do 1º Comando Regional da PM, em Cuiabá.

A cerimônia foi realizada no hangar do Ciopaer, no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, e contou com a presença do secretário de Segurança Pública, coronel PM César Roveri.

Em seu discurso, Roveri agradeceu ao coronel Lima Júnior pela dedicação e destacou o crescimento da unidade nos últimos anos.

“O Ciopaer cresceu muito nos últimos anos e isso também se deve à sua liderança, junto com os homens e mulheres que compõem a unidade. O senhor demonstrou um trabalho de excelência, integrando as forças de segurança e outras secretarias. Só temos a agradecer pela contribuição à história do Ciopaer. Agora, damos as boas-vindas ao novo comandante, que dará continuidade com firmeza e dedicação, apoiando ações de combate à criminalidade, facções criminosas, operações de resgate, queimadas e outras demandas”, afirmou Roveri.

Ao assumir o comando, o tenente-coronel Thiago Braz ressaltou a responsabilidade de liderar uma unidade estratégica para o Estado, que presta apoio não apenas às forças de segurança, mas também a outras áreas da administração pública.

“O Ciopaer é uma unidade muito especial. Cresceu tanto que hoje atende à aviação do Estado como um todo. A expectativa é altíssima, não só minha, mas de todos os servidores, que querem colaborar ainda mais com as políticas públicas. É uma grande responsabilidade, porque precisamos, no mínimo, manter essa estrutura que se tornou uma das maiores do país no âmbito da segurança pública. É um prazer enorme assumir o comando desta equipe, da qual faço parte há 16 anos, mesmo com idas e vindas. Sempre estive vinculado à aviação e pude colaborar no crescimento da unidade”, destacou.

Em sua fala de despedida, o coronel Ernesto Lima Júnior agradeceu à equipe, aos estagiários, à família e ao Governo de Mato Grosso pelo investimento que possibilitou o fortalecimento do Ciopaer.

“O Governo investiu de maneira extraordinária no crescimento do Ciopaer, com aquisição de aeronaves e ampliação de convênios com outras instituições. A gestão do governador Mauro Mendes foi marcada por avanços significativos, que certamente terão continuidade. Participamos de inúmeras operações, inclusive de caráter social, que resultaram no salvamento de muitas vidas, dentro e fora do Estado”, ressaltou.

Também estiveram presentes na solenidade: secretário adjunto de Segurança Pública, coronel Heverton Mourett; secretário adjunto de Integração Operacional, coronel Fernando Augustinho; secretário adjunto de Administração Sistêmica, tenente coronel Thiago Vinicius; delegada-geral da Polícia Civil, Daniela Maidel; comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Flávio Glêdson; comandante adjunto da PMMT, coronel André Willian Dorileo, entre outras.

O novo comandante

O tenente-coronel PM Thiago Braz de Oliveira ingressou na Polícia Militar em janeiro de 2004, por meio do Curso de Formação de Oficiais (CFO), e em 2009 passou a integrar o Ciopaer como piloto de asa fixa, em um serviço que ainda estava em fase inicial.

Na unidade, exerceu funções de liderança em diferentes áreas, como contratos e licitações, projetos, operações e capacitação. Também foi um dos responsáveis pela implantação do serviço aeromédico no Ciopaer, realizando o primeiro voo nessa área em abril de 2020.

Em 2021, conduziu o voo inaugural do jato adquirido pela corporação, transportando dois pacientes para São Paulo e Curitiba para cirurgias de transplante de órgãos.

Em janeiro de 2023, deixou o Ciopaer para assumir o cargo de subchefe do Gabinete Militar.

Fonte: Governo MT – MT

